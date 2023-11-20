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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde modern sera tesisi kuruldu

Osmaneli Belediyesi tarıma ve çiftçiye destek vermek için, bir kalkınma ajansı hibeleri ve Kadın Girişimciler Kooperatifi ile modern fide serası kuruldu. Uygun fiyatlarla fide temin etmeyi planlayan projenin çiftçilere büyük destek olacağı belirtildi. Sera tesisi, Osmaneli'ne katma değer sağlayacak önemli bir adım olduğunu belirten Belediye Başkanı Münür Şahin, 'Çiftçilerimiz ve halkımız için çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.