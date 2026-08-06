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Bilecik'te Haziran ayında ihracat ve ithalat arttı

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TÜİK verilerine göre Bilecik'in Haziran ayı ihracatı yüzde 18,2 artışla 8,95 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 23,9 artışla 12,27 milyon dolar oldu. Türkiye genelinde ihracat yüzde 21,7, ithalat yüzde 23,0 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2026 Haziran ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Haziran ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı ve ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2026 Haziran ayında, 2025 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 18,2 artarak 8 milyon 950 bin dolar, ithalat yüzde 23,9 artarak 2026 Haziran ayında 12 milyon 273 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'de ise, Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 21,7 arttı. İthalat yüzde 23,0 arttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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