Bigadiç'in meşhur "oğlak güveci" sofralarda yerini almaya başladı

ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, bahar lezzeti olarak bilinen ve il dışında da rağbet gören "oğlak güveci"nde sezon başladı.

İlçede hizmet veren 10 kasap, çiğ kırmızı et ve et ürünlerinin satışının yanı sıra bünyelerindeki lokantalarda farklı şekillerde hazırlanmış yemekler de sunuyor.

Bu dönemde kasap lokantalarda, en çok oğlak güveci yapılıyor. Güveç ilçede günde yaklaşık 5 bin porsiyon tüketiliyor.

Oğlaklar mart ayı sonundan itibaren kesilmeye başlanıyor ve haziran ortalarına kadar bu etlerden yapılan güveçler, fırınlarda odun ateşinde ortalama 2 saat pişirildikten sonra tüketiciye sunuluyor.

Kasap ve güveç ustası Yasin Çankaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, fırına verilmeden önce güvecin uzun bir süreçte hazırlandığını bildirdi.

Çankaya, "Toprak güveç içine domates ve biberleri tabana yayıyoruz. Güvece uygun şekilde parçaladığımız oğlağımızı baharatlayarak ve sabah erkenden odun ateşiyle ısıttığımız fırınımızın içinde ortalama 2 saat pişiriyor, sonra da müşterilerimize servis ediyoruz." ifadesini kullandı.