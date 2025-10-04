Biga 19. Gıda Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı Açıldı

Güney Marmara'nın önemli fuarları arasında yer alan Biga 19. Gıda Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, düzenlenen törenle açıldı.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Biga Belediyesi, Biga Ticaret Borsası ve Biga Ziraat Odası tarafından düzenlenen fuarın açılış törenine, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz, Çanakkale Belediye Başkan Vekili İrfan Dehmen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Biga Belediye Başkanı Alper Şen, iş insanları ve davetliler katıldı.

Vali Toraman, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin tarih boyunca hem iç pazara hem de dış pazara üretim yapan ve satan bir coğrafya olduğunu söyledi.

Çanakkale'de çok çalışan ve üreten insanların olduğunu anlatan Toraman, şöyle konuştu:

"Tarımda da böyle, sanayide de böyle. Öte yandan yine çok çalışkan esnafımız var. Çok becerikli tüccarlarımız var. İhracatçılarımız var. Bütün bunlar bir araya geldiğinde de üretim, bir değer, bir katkı katma değer ortaya çıkıyor. Biga bu manada ilimizde öncü ilçelerimizden biri. Sadece Çanakkale için değil Türkiye için üreten, ihraç eden, Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlayan, milletimizin de refahının artışına katkı sağlayan çok özel bir ilçemiz. Bugün bu faaliyet ile insanlar bir araya gelerek alışverişlerini yapacaklar."

Milletvekili Ayhan Gider ise Biga'nın herhangi bir ilçe veya yerleşim yeri olmadığını belirterek, ilçenin dünden gelen, yarına yürüyen, esnafın ötesinde eşrafa da sahip olan bir kültüre sahip olduğunu bildirdi.

Gider, söylerini şöyle sürdürdü:

"Onun için bir projeye başladığınız zaman devamı da keyifli. Birçok faktörü bir araya getirebilmeniz çok kolay. İktidarın muhalefeti tek masanın etrafına toplayabilmeniz çok kolay. Bu bugün de böyle. Dün de böyleydi. Bu platform her yerde bulunur ama devam ettirebilen çok az yer vardır. İşte Biga da bunlardan biri. Dolayısıyla bu tip yerlerde iş yapmak kolay, güzel, keyifli ama bu tip yerleri korumak zor. Haritayı şöyle bir gözümüzün önüne aldığımız zaman Antalya'dan Lapseki'ye kadar olan kısımlar ya sit alanı ya turizm alanı. Körfez zaten dolmuş durumda. Şu anda boşta kalan tek yer Çanakkale'den Bursa'ya kadar olan kısım. Buralara limanlar yapılacak. Buralara tesisler yapılacak. Buralarda üretim gerçekleşecek ama şu tehlikeyi önleyerek buna dikkat etmek zorundayız. Buraları koruyarak bu üretim sektörlerini bu fabrikaları bu tesisleri seçmek zorundayız."

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan da tek dertlerinin Biga'nın menfaati olduğunu belirterek, ilçelerinin kalkınması için tren yolu, Biga Limanı, Biga Üniversitesi, Biga Güzel Sanatlar Lisesi, Biga Veterinerlik Fakültesi gibi projeleri hayata geçirmek istedikleri söyledi.