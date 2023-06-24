Bıçakçılarda bayram yoğunluğu

BURSA - Bursa'da bayrama sayılı günler kala bıçakçılarda yoğunluklar başladı. Kurban bayramı sebebi ile en yoğun günlerini yaşayan bıçakçılar bayram gelmeden bayram etti.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bıçakçı esnafının işlerinde de hareketlilik yaşanmaya başlandı. Uzun süredir iş yapamayan ve siftahsız dükkan kapamak zorunda kalan esnaf, bayram öncesi yoğunluğa sevindi. Bıçak satışı ve bileme işi esnafın yüzünü güldürdü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bayrama yakın günlerde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bıçakçılar çarşısında yoğunluklar yaşanmaya başladı. Geçmiş bayramlarda yaşanan kazalara dikkat çeken bıçakçılar vatandaşı uyarıyor.

Sokakta bileyen seyyarlara itibar edilmemesini isteyen esnaflar, "Sokakta bıçak bileyen insanlara gitmeyin, bilmiyorsanız evde kendiniz bilemeye çalışmayın. Bıçak biletmek için firmalara; dükkanlara gidin. Uzmanından yardım isteyin" diye uyarıyor.

Bursa Osmangazi Bıçakçılar Çarşısı esnafı Fehmi Güler," Kurbanda kendini kesen, sakatlayan acemi kasaplar kurban kesimini çok büyük bıçaklarla yapıldığını sanıyorlar. Ama bu iş için bıçak değil işi bilen adam lazım. İşi bilmeyen kişiler de soluğunu hastanede alır." diye konuştu.