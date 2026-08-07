Beyşehir'de arılı kovan tespit ve sayım çalışmaları

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarım müdürlüğü ekipleri, kovan tespit ve sayım çalışması gerçekleştirdi, sektörün sorun ve taleplerini yerinde dinledi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri ile teknik personelin katıldığı saha çalışmalarında, 2026 Yılı Arılı Kovan Desteklemeleri kapsamında ilçe genelindeki arılıklar ziyaret edildi.

Arıcılarla bir araya gelen ekipler, faaliyetlerle ilgili bilgi alırken, sektörün geliştirilmesine yönelik hayata geçirilebilecek proje ve çalışmalar konusunda da görüş alışverişinde bulundu. Üreticilerin talep, öneri ve beklentilerinin dinlendiği buluşmalarda, karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm odaklı çalışmaların planlanması konusunda istişareler gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ayrıca üreticilere arı sağlığı, koloni yönetimi, verimliliğin artırılması ve destekleme süreçleri hakkında teknik bilgiler verdi. Arıcıların merak ettiği konular ve sorular da uzman personel tarafından cevaplandı.

İlçe genelinde arılı kovan tespit ve sayım çalışmalarının saha ziyaretleriyle devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı