Beypazarı'nda Tarım, Sanayi ve Turizm Sektörlerine Yönelik İstişare Toplantısı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarım, sanayi ve turizm sektörlerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen istişare toplantısında sürdürülebilir büyüme ve ekonomik kalkınma konuları ele alındı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, tarım, sanayi ve turizm sektörlerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla sektörel istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantı, kaymakam ünal coşkun başkanlığında Beypazarı Ticaret Odası'nda yapıldı. Toplantıya, Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaaddin Biçen, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Hamiyet Kayalı'nın yanı sıra ilçenin önde gelen sanayi, tarım ve turizm temsilcileri katıldı.

Toplantıda sektörlerin mevcut durumları değerlendirilirken, sürdürülebilir büyüme ve ilçenin ekonomik kalkınmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
