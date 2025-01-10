Beypazarı'nda İş İnsanları İstişare Toplantısında Sorunlar Masaya Yatırıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iş insanları istişare toplantısında buluştu.

Belediye Başkanı Özer Kasap, İnözü Vadisindeki bir tesiste organize edilen toplantıda, herkesin Beypazarı'nın kalkınması için elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

İlçedeki sorunları el birliğiyle aşacaklarına inandığını vurgulayan Özer, birlikten kuvvet doğacağına da dikkati çekti.

Beypazarı Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik ise oda olarak birçok çalışma yürüttüklerini, bunlardan en önemlisinin de ilçeye organize sanayi bölgesi kazandırılması çalışması olduğunu ifade etti.

Belediye başkan yardımcıları, Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Mustafa Koçer, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Doğan Sayıl, Turizm Derneği Başkanı Nusret Erdoğan, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Mesut Berispek ve diğer ilgililerin katıldığı toplantıda, turizmden ekonomiye, tarımdan sanayiye kadar pek çok konuda fikir alışverişinde bulunuldu.