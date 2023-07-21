Beypazarı Lavanta Bahçeleriyle Kokuyor

Beypazarı'nı lavanta kokuları sardı

ANKARA - Beypazarı Belediyesi tarafından iki sene önce dikilen lavanta fideleri bugünlerde çiçek açtı.

Beypazarı Belediyesi tarafından iki sene önce dikilen lavanta fideleri bugünlerde çiçek açtı. Lavanta bitkisinin ilçe iklimine uygun olduğunu gören çiftçiler de bu bitkiyi dikmeye başladı. Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçede yetişen ürün yelpazesine lavantayı da eklediklerini ve bunun ekonomiye ciddi katkı sağlamasını beklediklerini söyledi.

Beypazarı Belediyesi tarımsal üretim çalışmalarını çeşitlendirerek uygun alanları lavantalarla donatıyor.

İlçenin ekonomik kalkınmasına ortak akıl yönetim anlayışı ve bilimsel veriler ışığında öncülük etmeyi amaçlayan Beypazarı Belediyesi, Beypazarı'nın sahip olduğu jeolojik olanaklar ile tarımsal üretim potansiyelini de dikkate alarak tıbbi aromatik bitkiler sektörel atılımını hayata geçirdi.

2021 yılında Lavandula Intermedia çeşidi lavanta fideleri, 5 bin metrekarelik alana dikildi.

Kozmetik, parfüm sanayi ve sağlık sektöründe kullanılması nedeniyle yoğun talep gören ve geleneksel ürün türlerinden daha fazla gelir getiren tıbbi aromatik ürünlerden biri olan lavanta üretiminin yaygınlaşması için bölgedeki çiftçilere örnek olarak şehrin ekonomik ve sosyal anlamda kalkınmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

İlçe çiftçilerinin de örnek aldıkları lavanta bitkisi üretiminden ilçeye ciddi gelir gelmesi bekleniyor. Dikiminin yaygınlaştırılarak bir potansiyel haline dönüştürülmesi üzerine çalışılan lavanta bitkisi, çok yıllık ve yaprak dökmeyen, kuraklığa, sıcağa ve soğuğa dayanıklı olan, yetiştirilmesinde daha az su kullanılan, bakım maliyetleri düşük ve görsel güzelliği olan bir bitki olarak biliniyor.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan lavanta bahçeleri projesi ile alakalı, "Beypazarı Belediyesi olarak 2 sene önce başlamış olduğumuz lavanta bahçesi projemizin ürünleri elimizde. Beypazarı bilindiği üzere tarımda çok performansı yüksek bir ilçemiz. İstedik ki ilçemize ek bir gelir getirsin. Lavanta ile alakalı üretime başladık. Gerçekten bölgemizde yetişebilen ve bizimde olumlu sonuçlar aldığımız bir ürün oldu. Buradaki güzel tarafı ise şu; Biz başladıktan sonra köylerimizde ekimler başladı. İnşallah önümüzde ki yıllarda Beypazarı ilçemiz lavanta ile anılan bir ilçe olacak" ifadelerini kullandı.