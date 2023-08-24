Beyoğlu Belediyesi İleri Dönüşüm ve Tasarım Atölyesi'nde Malzemeler Geri Dönüşüme Kazandırılıyor

Beyoğlu Belediyesi'nin açtığı İleri Dönüşüm ve Tasarım Atölyesi'nde ömrünü tamamlamış malzemeler yeniden işlenerek, geri dönüşüme kazandırılıyor. Atölyede, elektrik kabloları ve balık ağından yapılan tablolara, eskiyen meydan şölen bayraklarından yapılan yastık, çanta ve önlüğe, lastikten yapılan dekoratif aynaya kadar onlarca malzemenin tekrar hayatın birer parçası olması amaçlanıyor.

Beyoğlu Belediyesi'nin açtığı İleri Dönüşüm ve Tasarım Atölyesi'nde ömrünü tamamlamış malzemeler yeniden işlenerek, geri dönüşüme kazandırılıyor. Atölyede, elektrik kabloları ve balık ağından yapılan tablolara, eskiyen meydan şölen bayraklarından yapılan yastık, çanta ve önlüğe, lastikten yapılan dekoratif aynaya kadar onlarca malzemenin tekrar hayatın birer parçası olması amaçlanıyor.

İleri Dönüşüm ve Tasarım Atölyesi'nde ömrünü tamamlamış birçok malzeme yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Kaynağından ayrı ayrı toplanan plastik, kağıt, karton, araba lastikleri, cam şişeler, bidonlar, mutfak araç ve gereçleri, elektrik kabloları ve elektronik atıklar gibi atık malzemeler imha edilmek yerine İleri Dönüşüm ve Tasarım Atölyesine götürülüyor. BESMEK bünyesinde faaliyet gösteren atölyede kursiyerler tarafından işlenen malzemeler özgün ve dikkat çekici sanatsal tasarımlara dönüştürülüyor.

ONLARCA MALZEME TEKRAR DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

"İleri Dönüşüm ve Tasarım Atölyesi, ömrünü tamamlamış eşyaların yeniden ekonomiye kazandırılmasının yanı sıra evleri süsleyen sanatsal objelerin üretildiği bir atölye haline geldi. Atölyede elektrik kabloları ile balık ağından yapılan tablolara, eskiyen meydan şölen bayraklarından yapılan yastık, çanta ve önlüğe, lastikten yapılan dekoratif aynaya kadar onlarca malzeme tekrardan hayatın birer parçası oluyor. Atölyede yapılan çalışmalar, tasarrufun teşvik edilmesi açısından da ayrı bir öneme sahip."

BELEDİYE, 250 BİN NÜFUSUN ALTINDA SIFIR ATIK BELGESİ'Nİ ALMAYA HAK KAZANDI

Beyoğlu Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmalara devam ediyor. Atık ilaçlar, organik atıklar, atık camlar, atık piller, bitkisel atık yağlar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ile tekstil atıkları kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Beyoğlu Belediyesi, 250 bin nüfusun altında Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazanmıştır.