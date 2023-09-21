Beylikova Belediyesi, 4 Milyon Metrekare Tarım Arazisinde Ayçiçeği Hasadına Devam Ediyor

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde bulunan 4 milyon metrekare tarım arazisinde, yağlık ayçiçeği hasadı yapılıyor.

Ülke genelinde bulunan birçok belediyeye göre en çok atıl tarım arazisini ekerek değerlendiren Beylikova Belediyesi, yağlık ayçiçeği hasadına tüm hızıyla devam ediyor. Beylikova Belediyesi tarafından ilçede çeşitli ürünlerin ekildiği 4 milyon metrekarenin üzerindeki tarım arazisi, üretime de büyük katkı sağlamış oluyor.

Üretim ve hasat hakkında konuşan Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, "Üretici ve çiftçilerimize bol ve bereketli hasat yılı dilerim" dedi. - ESKİŞEHİR