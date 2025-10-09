BETON 2025 Fuarı İstanbul'da Gerçekleşecek

BETON 2025 Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı ve Zirvesi, 12-15 Kasım 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) ve TG Expo'dan yapılan açıklamaya göre, fuar 15 bin 708 metrekare alanda, 100'ün üzerinde katılımcı firmayı ve 12 bini aşkın profesyonel ziyaretçiyi ağırlayacak.

Zirvede de Türkiye beton sektörü, sürdürülebilirlik, dijitalleşme, döngüsel ekonomi, inovasyon, düşük karbon stratejileri, mevzuata uyum temalarını 4 gün boyunca teknik oturumlarda ele alacak.

Organizasyon, ürün sergilerinin ötesinde, yeniden yapılanma ve sürdürülebilir şehirleşmeye ilişkin uygulanabilir politika ve standart önerileri üretmeyi hedefliyor.

BETON 2025, afet bölgelerinde standartların yükseltilmesi, kamu-özel işbirliklerinin şeffaflığı ve maliyet-karbon ayak izi dayanıklılık dengesinin sahada nasıl kurulacağına dair tartışmaları da gündeme taşıyacak.

BETON 2025, Amerikan Beton Enstitüsü (ACI) Türkiye Chapter, Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (CSC), Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO), İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye Deprem Vakfı (TDV), Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği (YDDMD), Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF) tarafından destekleniyor.

"Kentsel dönüşümün geleceği inşaat ekonomisini şekillendirecek "

Açıklamada görüşlerine yer verilen THBB Başkanı Yavuz Işık, Birlik olarak, Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (CSC) üyeliğiyle yürüttükleri kaynakların sorumlu kullanımı belgelendirmelerinin ve döngüsel ekonomi çalışmalarının Türkiye'yi Avrupa'daki yeşil dönüşüm sürecinde öncü konuma taşıdığını belirtti.

Yüksek finansman maliyetlerine rağmen sektörün dinamik olduğunu vurgulayan Işık, kentsel dönüşümün geleceğin inşaat ekonomisini şekillendireceğini belirtti.

Işık, dijital izleme sistemleri (EBİS), enerji verimliliği uygulamaları ve yapay zeka destekli üretim planlaması gibi yeniliklerin, hazır beton sektörünün yeni normlarını oluşturduğunu ifade ederek, "Artık betonun sadece dayanımı değil, yapının maruz kalacağı çevresel etkiler de dikkate alınıyor. Türkiye'de üretilen her metreküp beton, sürdürülebilirlik ve dayanıklılık açısından ülkemizin kalkınma hedefleriyle uyumlu hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

TG Expo Genel Müdürü Cem Şenel ise TG Expo olarak 2008'den bu yana Think Global vizyonuyla Türkiye'yi uluslararası fuarcılığın merkezine taşıdık. Geçtiğimiz yıl 54 ülkeden profesyonel satın almacı ağırladık." ifadelerini kullandı.

Şenel, bu yılki BETON 2025 ile VIP Hosted Buyer Programı kapsamında Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve CIS ülkelerinden gelecek VIP alım heyetleriyle, Türk firmaları için yeni ihracat kanalları açtıklarını kaydetti.

BETON 2025'in yalnızca bir fuar değil, bölgesel yatırım ve ihracat köprüsü olacağının altını çizen Şenel, "Zirvede sürdürülebilirlik, dijitalleşme, döngüsel ekonomi ve inovasyon temaları ele alınacak. Biz bu fuarı, beton ve inşaat sektörünün ekonomi ve teknoloji vitrini olarak değerlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.