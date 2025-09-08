Beşkonak Mahallesi'nde Rafting Ekonomisi: Yaşam Biçimi Değişti

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Beşkonak Mahallesi'nde 1990'lı yılların ortalarında yapılmaya başlanan rafting, zamanla mahallelinin gelir kapısı haline geldi.

Yıllarca tarım ve hayvancılıkla geçinen mahalle halkının gelir kapısı, yabancı bir firmanın Köprüçay'a indirdiği bir botla değişti. 1990'lı yılların ortasında rafting ile tanışan bölge halkı, kısa sürede bu sporu benimsedi. Mahallede restoran hizmeti verenler, ilk etapta bir-iki bot alarak ziyaretçilere rafting yaptırmaya başladı.

Mahallede bulunan Tazı Kanyonu, Selge Antik Kenti ve diğer doğal güzellikleri görmek için bölgeye gelenlerin raftinge de ilgi duyması, mahallenin ve Köprüçay'ın tanınırlığını daha da artırdı. Bugün rafting artık Beşkonak'ın yaşam biçimi haline geldi. Neredeyse her aile rehberlik, ulaşım, konaklama ve yöresel yemek hizmetleriyle turizmin bir parçası oldu.

Türkiye'nin en güvenli ve erişilebilir rafting rotalarından biri haline gelen Köprüçay, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayarak turizme hizmet ediyor. Bu dönüşüm sayesinde kadınlar, yetiştirdikleri ürünlerle yemek yaparak kendilerine kazanç sağlıyor, öğrenciler garsonluk, rehberlik, kaptanlık yaparak okul harçlıklarını çıkarıyor.

Yaklaşık 1700 nüfusa sahip mahallede, yaz döneminde bu rakam daha da artıyor.

Gençler, kadınlar herkes çalışıyor

Beşkonak'ta ilk raftinge başlayanlardan biri olan babasının işini devam ettiren Mehmet Taş, AA muhabirine, 27 yıldır bölgede hizmet verdiklerini söyledi.

Babasının bölgede restoran işlettiğini, raftingin başlamasıyla yemek hizmetine raftingi de eklediklerini anlatan Taş, "İlk etapta tedirgindik ama kısa sürede uyum sağladık. İşletme ve bot sayısı arttı. Özellikle yaz sezonunda çok yoğunluk yaşıyoruz hatta hafta sonları taleplere yetişemiyoruz, dışarıdan da insanlar çalıştırıyoruz." dedi.

Beşkonak'ın Antalya'ya tatile gelenlerin rotasında yer aldığını dile getiren Taş, dünyanın her yerinden rafting için gelen turistleri ağırladıklarını kaydetti.

Taş, raftingin bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağladığını belirtti. Bölgede insanların tarımla, hayvancılıkla uğraştığını ancak bunların çok fazla ticari boyutta olmadığını anlatan Taş, şöyle devam etti:

"Rafting, bölge halkının yaşamını yüzde 100 değiştirdi, yediden yetmişe herkesin geçim kaynağı oldu. Gençler, yaşlılar şoför olarak görev yapıyor, çocuklar garsonluk, kadınlar aşçılık yapıyor. Rafting olmasa mahallede 3-5 insan kalacaktı, genç nüfus gidecekti ama artık tam tersi oldu hatta dışarıdan insanlar geliyor."

Rafting hizmeti veren işletmede aşçılık yapan Ayşe Göbüt, 20 yıldır raftingin içinde olduğunu ve ağırlıklı olarak mutfakta çalıştığını söyledi.

Ekonomik özgürlüğünü raftingle kazandığını dile getiren Göbüt, "Geçim kaynağım oldu, sadece benim değil, buradaki herkesin geçim kaynağı oldu. Farklı mahallelerden de gelenler var, bizimle çalışıyorlar. İki çocuğum öğretmen adayı, onlar da boş vakitlerini burada geçirirler." diye konuştu.

Fırsat buldukça rafting yaptığını söyleyen Göbüt, raftingin güzel ve heyecanlı bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Öğrenciler harçlığını çıkarıyor

Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Ali Karaca da Antalya'da yaşadığını, çalışmak için Beşkonak'a gittiğini belirtti.

Yaklaşık 6 yıldır bot kaptanlığı yaptığını anlatan Karaca, "Eğlenceli bir spor dalı. Biz de hem eğleniyoruz hem okul harçlığımızı çıkarıyoruz. Bot kaptanlığı yapıyorum, misafirlerle rafting turu yapıyoruz. Gelen herkes memnun ayrılıyor." dedi.

Fizyoterapist olan ve boş günlerinde babasının işletmesinde çalışan Melek Taş, babası sayesinde küçüklüğünden bu yana raftingin içinde yer aldığını söyledi.

Öğrencilik döneminde yaz günlerinde raftingin her aşamasında yer aldığını dile getiren Taş, "Garsonluk yapıyorum, her türlü işte yardımcı oluyorum. Babam raftingci olduğu için doğuştan beri bu mesleği yapıyoruz. Harçlıklarımı buradan çıkardım." ifadelerini kullandı.