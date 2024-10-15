Üye Girişi
Haberler

Bera Alanya Otel'e Helal Turizm Ödülü

Bera Alanya Otel'e Helal Turizm Ödülü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bera Holding'in iştiraki olan Bera Alanya Otel, Türk Standartları Enstitüsü tarafından helal turizm alanındaki katkıları dolayısıyla ödüle layık görüldü. Ödül, 14 Ekim Dünya Standartlar Günü kapsamındaki törende verildi ve otel genel müdürü Ruhat Ülgen Cengiz, bu başarının standartların ve kalitenin önemini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Bera Holding iştiraklerinden Bera Alanya Otel, helal turizm alanındaki katkılarından dolayı, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Helal Turizm Ödülü'ne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 14 Ekim Dünya Standartlar Günü ile TSE'nin 70. yılı, Kocaeli Bilişim Vadisi'ndeki Eren Bülbül Konferans Salonu'nda kutlandı. Törene Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra, Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Mahmut Sami Şahin ve Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) Başkanı Sung Hwan Cho katıldı.

Çeşitli sektörlerde standartlarla ilgili başarılı uygulamalar yapan şirketlerin ödüllendirildiği törende Bera Alanya Otel, helal turizm alanındaki uluslararası standartlara uygun hizmetlerinden dolayı ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bera Alanya Genel Müdürü Ruhat Ülgen Cengiz, gösterdikleri özverili çalışmaların bir sonucu olarak ödül aldıklarını belirtti.

Cengiz, "Bu önemli an, standartların ve kalitenin ne denli önemli ve değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Helal turizm alanındaki katkılarımız bu ödülle taçlanmış oldu, gururluyuz. Bu ödül 18 senedir bu sektörde kesintisiz olarak misafirlerimize sunduğumuz kaliteli hizmetin ve helal turizme yaptığımız katkıların bir yansımasıdır. Gelecekteki başarılarımız için heyecanla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi

istanbul

MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin

Bahçeli, teröristbaşı Öcalan'a böyle seslendi: Terörün bittiğini ilan etsin

 Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi

Çığ gibi büyüyen tepkiler sonrası geri adım için ilk sinyali verdi

 Bahçeli'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a zehir zemberek sözler

Numan Kurtulmuş'u topa tuttu
'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' kavgası! Tek yumrukla komalık etti

"Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Victoria's Secret Fashion Show ne zaman, saat kaçta ve nerede? Victoria's Secret 2024 nereden izlenir? Victoria's Secret Fashion Show mankenleri 2024! Defilede hangi mankenleri yürüyecek? DHBT sınavı ne zaman açıklanacak? 2024 DHBT sınavı açıklandı mı? Sorgulama ekranı! 28 Ekim Pazartesi okullar ve üniversiteler yarım gün mü, ders işlenecek mi? 29 Ekim Salı günü okul var mı? Esra Erol neden tehdit edildi? Kuyruklu yıldız ne zaman geçecek? Kuyruklu yıldız Türkiye'den görülecek mi? Az önce deprem mi oldu? 15 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Kredi kartı vergisi nedir? Kredi kartı vergisi yasalaştı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? Baba Vanga'dan 2025 yılı kehaneti! Baba Vanga 2025 yılı için ne dedi? Kredi kartı 750 TL neden kesiliyor, ne zaman kesilecek? Bakan Şimşek'ten açıklama geldi! Esra Erol'un kocası kimdir? Esra Erol'un eşi Ali Özbir kaç yaşında, ne iş yapıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.