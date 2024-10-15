Bera Alanya Otel'e Helal Turizm Ödülü

Bera Holding iştiraklerinden Bera Alanya Otel, helal turizm alanındaki katkılarından dolayı, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Helal Turizm Ödülü'ne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 14 Ekim Dünya Standartlar Günü ile TSE'nin 70. yılı, Kocaeli Bilişim Vadisi'ndeki Eren Bülbül Konferans Salonu'nda kutlandı. Törene Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra, Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Mahmut Sami Şahin ve Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) Başkanı Sung Hwan Cho katıldı.

Çeşitli sektörlerde standartlarla ilgili başarılı uygulamalar yapan şirketlerin ödüllendirildiği törende Bera Alanya Otel, helal turizm alanındaki uluslararası standartlara uygun hizmetlerinden dolayı ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bera Alanya Genel Müdürü Ruhat Ülgen Cengiz, gösterdikleri özverili çalışmaların bir sonucu olarak ödül aldıklarını belirtti.

Cengiz, "Bu önemli an, standartların ve kalitenin ne denli önemli ve değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Helal turizm alanındaki katkılarımız bu ödülle taçlanmış oldu, gururluyuz. Bu ödül 18 senedir bu sektörde kesintisiz olarak misafirlerimize sunduğumuz kaliteli hizmetin ve helal turizme yaptığımız katkıların bir yansımasıdır. Gelecekteki başarılarımız için heyecanla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.