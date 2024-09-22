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Benzine okkalı zam geliyor! Tabeladaki rakam araç sahiplerinin keyfini kaçıracak

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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 40 kuruş zam gelmesi beklenirken pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 95 kuruş, Ankara'da 43 lira 28 kuruş ve İzmir'de ise 43 lira 74 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE SALI GECE OKKALI ZAM GELİYOR

24 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 40 kuruş zam gelmesi beklenirken pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 95 kuruş, Ankara'da 43 lira 28 kuruş ve İzmir'de ise 43 lira 74 kuruştan satılacak. Motorin fiyatında ise bir değişim olmayacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Benzine okkalı zam geliyor! Tabeladaki rakam araç sahiplerinin keyfini kaçıracak
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Brent Petrol İstanbul Ekonomi Finans Ankara İzmir Zam

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Yorumlar (9)

Serdar Sekman:

Sizler Bu Hükümete oy vermeye devam edin en az 20 lirası vergiye gidiyor Kendileri Lüxs Araçlarla gezerken konvoy yaparken sizd e Araçınızın kontagını kapatırsınız.

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Baba Yabgu:

Pompaya devam

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Emrah null:

zam haberinden korkmuyoruz. biz indirim haberinden korkar olduk.

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umut mergen:

100 lira olsun sikinti yok reisle devam

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Emrah Emir:

İsterseniz litresini bir milyon yapın şikayet ettiği halde sizi iktidar yapacak milyonlar var bu ülkede o yüzden zerre acımıyorum az bile yapıyorsunuz

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Erol Birol :

Pompalamaya devamm.

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Dağıstan:

Bütçe açıkları nasıl kapanacak , tabi zamla. Biz yiyemiyoruz, yiyenler iyi yaşasın

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0
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Nur Zo:

Ucuz olmasa bu kadar arabanın yolda ne işi var

0
0
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