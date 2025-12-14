Haberler

Benzine 2 lira 2 kuruş zam geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 16 Aralık Salı günü itibarıyla benzine 2 lira 2 kuruş indirim gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 52 lira 51 kuruşa, Ankara'da 53 lira 35 kuruşa ve İzmir'de ise 53 lira 71 kuruşa düşecek.

MOTORİNE 2 LİRA İNDİRİM GELMİŞTİ

28 Kasım'da motorinin litre fiyatına 2 lira indirim gelmişti, otogaza da 80 kuruşluk zam yapılmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

