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Benzine 1 lira 27 kuruş zam gelmesi bekleniyor

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Yeni yılla birlikte başlayan zam yağmuru hız kesmeden devam ederken yüzde 6'lık ÖTV zammıyla birlikte benzinde de büyük bir fiyat artışı yaşanacak. Salı günü itibarıyla benzine 1 lira 27 kuruşluk zam gelmesi beklenirken pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 45 lira 32 kuruştan satılacak.

Yeni yılla birlikte yüzde 6'lık Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı akaryakıtta geçerli olurken, benzine salı günü bir zam daha gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA 45 LİRA 32 KURUŞ OLACAK

Buna göre, benzin grubunda 1 lira 27 kuruş fiyat artışı yaşanacağı tahmin ediliyor. Motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmezken, benzinde iddia edilen zam gerçekleşirse benzinin litresi İstanbul'da 45 lira 32 kuruş olacak.

Benzin İzmir'de 46 lira 16 kuruş, Ankara'da ise 45 lira 70 kuruşa çıkacak. Bu zam gerçekleşirse benzin fiyatı son 1 ayda yüzde 7.60 artmış olacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Benzine 1 lira 27 kuruş zam gelmesi bekleniyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

Reis bey yeni yılda yeni müjdeler vereceğiz demişti. Bu ilk müjdesi.

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Haber Yorumlarıİsmail Atış:

Sağdan soldan Akar yakıt fışkırıyordu sahi ne oldu o iş camları pençeleri açıyorduk gaz bulundu diye sahi ne oldu o iş ?????? şiir yazacak kıvamdayim

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Haber YorumlarıMotto Premium Hotel info:

3 gün kontak kapatın TÜRKİYE genelınde,bak neler degısıyor,hava yolu,kara yolu,denız yolu.

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Haber YorumlarıAhmed Yazanoğlu:

HER GÜN ZAM YAPARAK VATANDAŞIN ALIM GÜCÜNÜ BİTİREK ARTIK İNSANLAR. YAŞAMINDAN BIKMAYA BAŞLADI KİRA YA ZAM MARKETTE. ÜRÜNLERE ZAM. SU ELEKTİRİK ZAM BENZİNE ZAM YETER BİR DURUN ARTIK HEL BET SEÇİM GELİR OY YOKTUR SİZE

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Haber YorumlarıOrion Onion:

Garibanın yakıtı LPG 27 liraya dayandı. Arabaya binmek de sıkıntı oldu. MTV vergisi öde, sigortasını yaptır, Muayene girdir. Yakıt pahalı olsun. Refah istiyoruz

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Haber YorumlarıSOZUMSANA:

Bır hafta once halkımızı enflasyona ezdırmeyecegız dıyenler verdıklerı zammı kepceyle alıyorlar. Makarna da zamlanacak.. Bu durumu gecen sene ve ondan oncekı sene ve 20 yıldır yasadık. Balık hafızalıyız kabul edın.

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Haber YorumlarıAydin Kurt:

Recep Tayyip Erdoğan nin acilen bu ülkenin başindan gitmesi gerekir türkiyede çok kötü güven bunalimi var gelecek olan kişinin bir sey yapmasina gerek yok seneler içinde türkiye fabrika ayarlarına geri dönecektir

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Haber YorumlarıSelim AYDOĞAN:

Ölmüşlerini s2yim

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bundan önceki içinde bahçelininde bulunduğu koalisyon hükümeti erbakanı iktidardan indirip yönetime geldikten sonra ekonomik kriz çıktı benzin mazot ve lpg ye aklınız hayaliniz almayacak derecede insafsızca çok yüksek vergiler koydular bu onların gidişine sebep oldu bunlar müslüman gelince Allah din iman dedikleri için bu insafsızca yapılan uygulamadan vazgeçerler diye oy verdik elim kırılsaydıda vermez olaydım şimdi eceviti mumla aratıyorlar ülke ecevit döneminin bin katı kötü durumda

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Haber YorumlarıGoker Deveci:

Ohhh ne güzel gelsin zamlar...

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