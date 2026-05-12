TÜSİAD ve Belçika Girişimciler Federasyonu, Belçika Kraliçesi Mathilde onuruna iş dünyası buluşması düzenledi

TÜSİAD ve VBO-FEB işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte Türkiye ile Belçika arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi ele alındı. Kraliçe Mathilde'nin himayesinde yapılan toplantıya üst düzey kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Belçika Girişimciler Federasyonu (VBO-FEB) ev sahipliğinde Belçika Kraliçesi Mathilde onuruna İstanbul'da üst düzey bir iş dünyası buluşması düzenlendi.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Belçika Kraliçesi Mathilde'nin himayesinde Türkiye'ye gerçekleştirilen Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında düzenlenen toplantı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütcü'nün katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlik, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot, Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken, Brüksel, Flaman ve Valon bölge hükümetlerinden üst düzey temsilciler ile Türkiye ve Belçika iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Toplantıda, Türkiye ile Belçika arasında ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilir büyüme alanlarında işbirliği imkanları, sanayi ve değer zincirleri ekseninde ortak fırsatlar ile Türkiye-Belçika-AB ilişkilerinin geleceği ele alındı.

Etkinlikte, kamu ve özel sektör temsilcileri arasında üst düzey temasların artırılması ve Türkiye ile Belçika iş dünyası arasında daha güçlü bir stratejik diyaloğun geliştirilmesi hedefi öne çıktı.

Açıklamada toplantıya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, "İki ülkenin iş dünyasının önde gelen temsilcilerini bir araya getiren bu etkinlik Türkiye-Belçika ilişkilerini daha stratejik ve sonuç odaklı bir ortaklığa dönüştürme yönünde önemli bir adım." ifadesini kullandı.

Etkinliğin aynı zamanda, küresel belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürde Türkiye-AB ilişkilerinin taşıdığı stratejik değeri de bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Diren, şunları kaydetti:

"AB rekabet gücünü ve ekonomik güvenliğini güçlendirmeye yönelik girişimlerini ilerletiyor. Bu yöndeki tüm çalışmaların, Türkiye'nin Avrupa sanayisi ve değer zincirleri içindeki entegre rolünü tam anlamıyla yansıtması gerekiyor. Tüm bu gelişmeler, AB-Türkiye ilişkilerinde daha kapsayıcı, kurumsallaşmış ve ortak kurallara dayalı bir yaklaşımın gerekliliğini gösteriyor. Bu çerçevede, AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin güncellenmesi artık yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir gereklilik haline gelmiş durumda."

VBO-FEB Onursal Başkanı Rene Branders ise Belçika Ekonomik Misyonu'nun iki ülke iş dünyası açısından önemine dikkati çekti.

Türkiye'ye gerçekleştirilen Belçika Ekonomik Misyonu'nun büyük önem taşıdığına inandığını belirten Branders, "Bu misyon, Belçika ve Türkiye iş dünyalarını doğrudan bir araya getirerek ticaretin, yatırımların ve uzun vadeli ortaklıkların güçlenmesine katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Branders, misyonun aynı zamanda, AB-Türkiye ekonomik ilişkilerinin daha geniş bir perspektifle ele alınması ve Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun ilerletilmesi için de önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayarak, "Gümrük Birliği'nin, entegre değer zincirleri, dijitalleşme ve sürdürülebilir büyüme gibi günümüz ekonomik gerçeklerine uyumlu hale getirilmesi her iki taraf açısından stratejik önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Yıldız
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAslı Özcan:

ekonomide bu kadar ticaret yaparsak para giriş çıkışı artıcak ama dolar kuru düşmeyecek yani işimiz zor olacak

Haber YorumlarıZübeyde Kızıltepe:

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi lazım diyorlar. Evet, tabi ki lazım. Ama bakın bizim burda 1963'ten beri böyle devam ediyoruz. Bu arada Atatürk dehaseyse bu sorunları çoktan çözmüş olurdu. Neyse, umarım bu misyon işe yarar da şu muasır medeniyetler seviyesine biraz daha yaklaşırız.

Haber YorumlarıHandan Erdoğan:

Kraliçe Mathilde mi? Güzel güzel. Neyse ben bu tür toplantıları hiç takip etmem açıkçası. Ama kraliçenin kıyafeti çok şık görünmüş haber fotoğrafında. Hangi tasarımcıdan olur acaba? Belki Belçika mı yoksa İtalyan mı bir şeydir. Yine de ticaret yok ticareti hepsi.

