BEBKA'dan Beylikova S.S Tarımsal Kalkınma Kooperatifine hibe makine

Bursa Eskişehir ve Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Temmuz ayı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda hibe desteği sağlanacak biri Beylikova'dan olmak üzere toplam 16 proje onaylandı

Bursa Valisi Yakup Canbolat Başkanlığında gerçekleştirilen BEBKA Temmuz ayı Yönetim Kurulu toplantısına, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ve BEBKA Genel Sekreteri Doç Dr. M. Zeki Durak katıldı. Toplantıda BEBKA tarafından hibe desteğine uygun bulunan projeler açıklandı. Toplamda 16 projeye hibe verileceği belirtilirken, uygun bulunan projelerin biri de Beylikova'dan çıktı. Beylikova S.S Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde slaj paketleme tesisine istifleme makinası hibe edileceği açıklandı.

"İstifleme makinası kazandırılacak"

Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde 65 puan ve üzeri puan alarak başarılı olan Beylikova S.S. Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı ve Belediye Başkanı Özkan Alp, "BEBKA 2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destekleme Programında, başarılı projelere giren slaj paketleme tesisine istifleme makinası kazandırılacak. İlçemize ve üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi. - ESKİŞEHİR