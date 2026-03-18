BDDK onay verdi: Türkiye'de artık yeni bir banka daha var

BDDK, Fuzul Katılım Bankası'nın kuruluşuna onay verirken, banka 13,2 milyar liralık sermayeyle katılım bankacılığı sektörüne giriş yapmaya hazırlanıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Türkiye bankacılık sektörüne yeni bir katılım bankasının girişine onay verdi. Fuzul Katılım Bankası A.Ş.'nin kuruluşu Resmi Gazete'de yayımlanan kararla resmileşti. BDDK'nın aldığı karara göre banka, 13 milyar 200 milyon lira sermaye ile faaliyetlerine başlayacak. Fuzul Holding ve grup bünyesindeki gayrimenkul şirketlerinin öncülüğünde kurulan banka, katılım bankacılığı esaslarına göre hizmet verecek.

KURUCU ORTAKLAR BELLİ OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, bankanın kurucu ortakları arasında Fuzul Holding A.Ş., Fuzul Yapı Gayrimenkul ve İnşaat A.Ş. ile Mahmut Akbal, Eyüp Akbal ve Zeki Akbal'ın yer aldığı belirtildi. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, bankanın tüm kuruluş şartlarını yerine getirdiği tespit edildi.

SEKTÖRE YÜKSEK SERMAYEYLE GİRİŞ

13 milyar 200 milyon liralık kuruluş sermayesiyle dikkat çeken banka, katılım bankacılığı alanında rekabeti artırması beklenen yeni bir oyuncu olarak öne çıkıyor. BDDK'nın 12 Mart 2026 tarihli toplantısında alınan karar, bankanın finansal yeterliliği ve ortaklık yapısının uygunluğunu da tescilledi.

FAALİYET İZNİ SÜRECİ BAŞLADI

Kuruluş onayının ardından bankanın faaliyet izni sürecinin de başladığı öğrenildi. Yeni bankanın yönetim yapısı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanmasının ardından hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

