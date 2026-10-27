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BBP'li Alfatlı, BTSO Başkanı Matlı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

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BBP'li Alfatlı, BTSO Başkanı Matlı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
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BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, BTSO Başkanı Özer Matlı ve yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Görüşmede Bursa sanayisi, finansmana erişim ve 2027 bütçe teklifi ele alındı; Alfatlı yüksek finansman maliyetlerine dikkat çekti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi ve Kalkınmadan Sorumlu Ekrem Alfatlı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ve yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Bursa sanayisinin mevcut durumu, üretim, istihdam, ihracat, finansmana erişim, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve 2027 yılı bütçe teklifi değerlendirildi. Yeni seçilen BTSO Başkanı Özer Matlı ve yönetimini tebrik eden Alfatlı, bugüne kadar görev alan tüm oda başkan ve yöneticilerine, önceki dönemde Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve çalışma arkadaşlarına da Bursa ekonomisine sundukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Bursa'nın otomotiv, tekstil, makine, metal ve gıda sektörleri başta olmak üzere Türkiye'nin en önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri olduğunu belirten Alfatlı, sanayicilerin karşı karşıya bulunduğu yüksek finansman maliyetlerine, işletme sermayesi ihtiyacına, enerji ve işçilik maliyetlerine dikkat çekti. Alfatlı konuşmasında şu cümleler yer verdi;

"Sanayicimizin uygun şartlarda finansmana ulaşması, KOBİ'lerimizin desteklenmesi, üretim ve yatırım kapasitesinin korunması büyük önem taşımaktadır. Enflasyonla mücadele edilirken üretim, istihdam ve ihracatın zarar görmemesi, çalışanlarımızın ve emeklilerimizin satın alma gücünün korunması gerekmektedir."

Bursa sanayisinin karşılaştığı sorunların çözümünde ortak akıl ve istişarenin önemine işaret eden Alfatlı, yatırım ve üretim kredilerinde finansman maliyetlerinin düşürülmesi, KOBİ'lerin desteklenmesi, ihracatçıların rekabet gücünün artırılması, mesleki eğitimin geliştirilmesi ve kamu harcamalarında tasarrufun sağlanması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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