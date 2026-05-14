Ticaret Bakanlığı ekipleri Kurban Bayramı öncesi İstanbul'daki hallerde denetimi artırdı

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, yıllık yaklaşık 3 milyon ton sebze ve meyve ticaretinin, ortalama 90 milyar liralık işlem hacminin gerçekleştirildiği Bayrampaşa sebze ve meyve halinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi üreticiden gelen ve piyasaya dağıtılan ürünlerin kanun ve mevzuata uygunluğuna yönelik denetimler yapıldığını bildirdi.

Menteşe, Bayrampaşa sebze ve meyve halinde yapılan denetimler sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların mutfak alışverişlerini güven ve huzur içerisinde yapabilmelerini sağlamak, piyasada arz-talep dengesini korumak ve haksız fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla Bayrampaşa ve Ataşehir hallerinde toplam 12 ekip ve 30 uzman personelle eş zamanlı denetimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Piyasa denetimlerine devam ettiklerini belirten Menteşe, şunları kaydetti:

"Bugün de Türkiye'nin en büyük sebze meyve hali Bayrampaşa sebze meyve halinde arkadaşlarımızla birlikte denetim gerçekleştiriyoruz. Halimiz yaklaşık günlük 20-25 bin esnafın ziyaret ettiği bir yer. Buraya günlük dışarıdan tonajlı araçlar ürün, sebze ve meyve getiriyor. Buradan İstanbullulara, perakendecilerimize, pazarcılarımıza ve esnafımıza yaklaşık 6 bin araba ürün çıkarır. Burada görev yapan arkadaşlarımızın günlük yaklaşık 2-3 bin araç-giriş çıkışıyla birlikte yaklaşık 10 bin civarında da araç girişi-çıkışı olmaktadır. Halimizde yıllık yaklaşık 3 milyon ton sebze-meyve ticareti gerçekleşiyor. Bunun da parasal karşılığı 90 milyar lira civarında. Üreticiden buraya gelen ürünler ve buradan piyasaya dağılan ürünlerin kanunumuza, mevzuatımıza uygun olup olmadığı noktasında kontroller gerçekleştiriyoruz."

Menteşe, denetimlerde ürünlerin künye bilgileri, fiyat ve belge denetimi, komisyon sınırı ve toptan satış miktarlarının kontrol edildiğini belirterek, "Buradaki esnafımızın üçte ikisi komisyoncu arkadaşlarımızdan, üçte biri tüccar arkadaşlarımızdan oluşmaktadır. Burada künye bilgilerini kontrol ediyoruz. Ürünlerin üzerinde künye olup olmadığına birlikte baktık. Ürünün nereden geldiğine, kaça geldiğine ve gittiği yere kaç paraya gittiğine bakıyoruz. Üreticiden buraya gelişi ve buradan da son tüketiciye gidişi noktalarında fiyatı kontrol ediyoruz. Bu noktada idari işlemler gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Denetimler sırasında Ticaret İl Müdürü Menteşe'ye eşlik eden İstanbul Halciler Derneği Başkanı Numan Dayan ise toplumda "hal komisyoncusu" kavramının yanlış anlaşıldığını belirterek komisyoncuların ürün alıp satan taraf değil, üreticinin temsilcisi olarak faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Yasanın komisyoncuya mal alıp satma izni vermediğini vurgulayan Dayan şunları söyledi:

"5957 sayılı yasaya ve ticaret bakanlığına bağlıyız. Komisyoncu sadece üreticinin temsilcisi. Bütün masraflar dahil yüzde 8 komisyon bedelle çalışıyoruz. 100 liraya sattığımız bir üründen 8 liralık pay alıyoruz. Geri kalan 92 lira ise resmi kesintiler yapıldıktan sonra üreticinin hesabına havale yapılmaktadır. Hal içindeki tüccar ise kendi hesabına gidip bölgeden malı alıp burada kendi namına değerlendirmektedir. Biz de buradaki esnaf, pazarcı ve marketçi arkadaşlarımızla İstanbul'un günlük ihtiyaçlarını karşılamak için gece-gündüz demeden çalışmaktayız."

Yıl başından bu yana 450 firma denetlendi, 77 firmaya 8,5 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandı

İl Ticaret Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 571 işletmenin faaliyet gösterdiği Bayrampaşa'daki hal ile 193 iş yerinin bulunduğu Ataşehir'deki halde yıl başından bu yana toplam 450 firma denetlendi.

İncelemeler neticesinde, ürünlerinde künye bulundurmayan 77 firmaya toplamda 8 milyon 567 bin 251 TL idari para cezası tutanağı düzenlenip gerekli yaptırımlar için hal müdürlüklerine iletildi.

Fatura incelemelerinde ise ikiz fatura veya bedeli düşük gösterme gibi usulsüzlük tespit edilen 20 firmaya detaylı inceleme yapılması için ilgili vergi dairelerine bildirim yapıldı.