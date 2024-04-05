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Tatilde Yapılan Sosyal Medya Paylaşımları Hırsızlığa Davetiye Çıkarıyor

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Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Ticaret ve Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Altan Kar, tatilde yapılan sosyal medya paylaşımlarının hırsızlığa davetiye çıkardığını söyledi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kar, bayram tatillerinde özellikle tatile çıkan kişilerin, evlerindeki eşyaların güvenliğini sağlamaları açısından önlem almalarının çok önemli olduğunun altını çizdi.

Kar, "Bu önlemleri aslında iki şekilde toparlayabiliriz. Vatandaşların evlerinden uzaklaştıklarında evlerinin elektrik, su ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarının kapatılmasına çok dikkat etmesi gerekiyor. Evden ayrılmadan bunların kapatılması çok önemli. Prizlere takılabilen ve çeşitli saat aralıklarında çalışarak elektrikleri aktive eden birtakım aparatlar var, bunları alarak akşam saatlerinde evin belli bölüm salonu, yatak odalarını belli saat aralıklarında aydınlık tutabilecek, sonra tekrar karanlık dilime geçebilecek sistemler var. Bu sistemler evde birilerinin olduğunu düşündürerek caydırıcı bir önlem olabilir." dedi.

Vatandaşların ziynet eşyalarını tatildeyken evlerinde bırakmamaları uyarısında bulunan Altan Kar, hırsızların evde dedektörle değerli eşya arayıp buldukları durumların söz konusu olduğunu, dolayısıyla bankalardaki kasalarda veya evin içinde bulunmayacak yerlerde kilitli sabitlenmiş kasalar yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

"Profiliniz herkese açıksa bunlar hırsızlığa davetiye çıkaran paylaşımlar olabiliyor"

Kar, vatandaşların sosyal medya yaşantısına dikkati çekerek "Kendimizi orada çeşitli biçimlerde ifade ediyoruz, fotoğraflar koyuyoruz, anlık paylaşımlar yapıyoruz, videolar koyuyoruz, konum belirlemeleri yapıyoruz. Tatile gittiğimizi, tatil yerlerindeki fotoğraflarımızla, videolarımızla, mekan işaretlemeleriyle belirliyoruz, bunların hepsi belki kapalı gruplar içinde çok yakın arkadaşlar arasında yapıldığı zaman çok önemli bir tehlikeye yol açmayabilir ama profiliniz herkese açıksa bunlar hırsızlığa davetiye çıkaran paylaşımlar olabiliyor. Dolayısıyla online hayatımız, yani sanal hayatımızda da tatile çıktığımızda çok önemli kontrollerle bu paylaşımları yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımların kontrollü yapılmasını öneren Doç. Dr. Kar, şu öneride bulundu:

"Sanal ortamlarda bu tür ipuçlarını tarayan hackerlar olduğu gibi kötü niyetli insanların da sosyal medya paylaşımlarını hırsızlık amacıyla çok sıkı takip ettiklerini ve buradan elde ettikleri kişisel verilerle, bulunduğunuz yerdeki konum paylaşımlarınızla tespit edilerek evlerinizin hedef haline getirildiğini sakın unutmayın. Tatil dönüşünde tatile gidilecek yerin araştırılması, yapılan rezervasyonlar, uçak biletleri gibi çeşitli organizasyonların araştırılmasının arama motorlarından kayıtlarının silinmesi gerekiyor. Çünkü arama kaydını silmezseniz bunlar sizin kişisel verilerinize ulaşabilecek kişiler tarafından çok rahatlıkla elde edilebilir. Hatta girdiğiniz siteleri de hackleyerek bu sitelerdeki aramalardan yola çıkarak sizlerin bilgilerine ulaşmaları da mümkün. Vatandaşın sosyal medya hesaplarında tatile çıkılan yere dair konum, görüntü, video paylaşımlarının sadece kendi kapalı, yakın arkadaş gruplarında paylaşmasını öneriyorum."

"Kişisel verilerinizden şifre oluşturmayın"

Doç. Dr. Kar, internet bankacılığı, gibi mali kayıtlarınızın bulunduğu adreslere yönelik şifre kullanıcı gibi bilgileri güçlü ve güvenilir bir şekilde belirlemesi gerektiğini vurgulayarak "Kesinlikle şifre oluştururken kişisel verilerinizi yani doğum tarihi evlilik yıl dönümü isminizi, yakınlarınızın isimlerini, çocuklarınızın doğum tarihlerini, okuduğunuz okuldaki numaranız gibi kişisel verilerinizden şifre oluşturmayın. Bizim betik alfabe dediğimiz noktalama işaretlerini de koyarak oluşturduğunuz şifreler kesinlikle çok zor kırılan şifreler. Bu şekilde kolay hatırlayabileceğiniz ama kimsenin de bilmediğini düşündüğünüz şifreler oluşturmanızı şiddetle tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Şifre oluştururken ikili doğrulama seçeneği olduğunu anlatan Kar, "Bu ikili doğrulama, başkalarının sizin şifrelerinizi haberiniz olmadan kullanmasını engelleyen çok önemli bir fonksiyondur. Şifre oluşturmada herhangi bir hesap, banka hesabı, mail, sosyal medya hesabınız için ikili doğrulamanın atlanmaması gerekiyor. İkili doğrulama güvenlik önlemi açısından pek çok hesapta vatandaşı güvenli şekilde koruyor." uyarısında bulundu.

Kar, kişisel bilgilerin ele geçirilmesinin çok tehlikeli mağduriyetlere sebebiyet verdiğinin altını çizerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Kötü niyetli kişiler, kişisel verilerinizle çeşitli sitelere girebiliyorlar, sanal kimliklerle ve fiktif diyebileceğimiz uydurulmuş bir şekilde çeşitli kişilerin kimliklerini elde ederek oluşan şebekeler bizim kişisel bilgilerimizi kullanarak yolsuzluklar yapabiliyor. Banka hesaplarına girebilmekte, çeşitli kötü amaçlı çeteler kimlik bilgilerini kullanılabiliyor. Bu nedenle internetteki bu yolsuzluklara kişisel bilgilerimizin veya banka hesaplarımızın açık kalması bizi emniyet, güvenlik mensupları, bankalar, hukuk karşısında çok ciddi mağduriyetlere ve borçlara, hacizlere kadar gidebilecek süreçlerin içine sokabilmekte. O nedenle kişisel bilgilerin kullanılması konusunda kişisel verilerin KVK'yı hepimiz biliyoruz. Kullandığınız sitede bu KVKK'yla ilgili garanti söz konusuysa bu siteleri kullanmanızı öneririm."

Kaynak: AA / Ekonomi

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