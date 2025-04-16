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Bayram Sonrası Seyahat Hareketliliği Yüzde 82 Arttı

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Biletbayisi.com, Ramazan Bayramı sonrası seyahat verilerini paylaştı. Uçak bileti aramaları yüzde 82 artarken, otobüs yolcu sayısında da yükseliş görüldü. En popüler seyahat rotaları arasında İstanbul-Antalya ve İstanbul-Bakü gibi güzergahlar öne çıkıyor.

Biletbayisi.com, Ramazan Bayramı sonrası seyahat eğilimlerine ilişkin verilerini yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kamu görevlilerinin 9 gün izin yaptığı Ramazan Bayramı ve sonrasında, Türkiye genelinde seyahat hareketliliği yaşandı.

Biletbayisi.com verilerine göre, bayram sonrasında uçak bileti aramaları yüzde 82 arttı ve özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir çıkışlı uçuşlarda yoğunluk yaşandı. En çok tercih edilen yurt içi rotalar, İstanbul- Antalya, Ankara-Trabzon, İzmir-Gaziantep ve İstanbul-Van olarak sıralandı. Yurt dışında ise İstanbul- Bakü, İstanbul-Belgrad, Ankara-Düsseldorf ve İzmir-Amsterdam rotaları tercih edildi. En uygun yurt içi uçak bileti 899 liradan, yurt dışı uçak bileti ise 2 bin 349 liradan satıldı.

Bayram boyunca, otobüsle seyahat eden yolcu sayısında yükseliş gözlendi. Bu dönemde Biletbayisi.com üzerinden gerçekleştirilen otobüs bileti rezervasyonları, 2024'e göre yüzde 61 arttı. İzmir-Bodrum, İstanbul-Bursa, Ankara-Eskişehir ve Adana-Mersin, popüler otobüs rotaları olarak kaydedildi. Genelde kısa mesafeli güzergahlar tercih edilirken, yolcuların yüzde 74'ü mobil uygulama üzerinden bilet aldı.

Araç kiralamada talep, bayram süresince yüzde 47 yükseldi. Havalimanı, tatil bölgelerine gitmek isteyen kullanıcılar arasında teslim alma seçeneği en çok tercih edilen yöntem olarak öne çıkarken, en çok araç kiralanan şehirler de İstanbul, İzmir, Antalya ve Kayseri oldu. Kiralanan en popüler araç segmentleri ise ekonomik, SUV ve elektrikli oldu.

Bayram sonrası verilerine göre, seyahat rezervasyonlarının yüzde 68'i tatilden 2 hafta önce yapılırken, kadın kullanıcıların seyahat planlamadaki oranı yüzde 53'e yükseldi. Ortalama seyahat süresi 4,3 gün olurken, aileyle yapılan seyahatlerin oranı yüzde 39; bireysel seyahatlerde ise yüzde 34 olarak ölçüldü.

"Yılın ilk büyük seyahat hareketliliği yaşandı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biletbayisi.com Mali İşler Direktörü Ömer Kodet, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının, yılın ilk büyük seyahat hareketliliğini başlattığını belirtti.

Kodet, "Uçak, otobüs ve araç kiralamada ciddi yoğunluk gözlemledik. Kullanıcılarımızın planlama alışkanlıklarında mobil cihazların ve erken rezervasyonun önemi artıyor. Önümüzdeki yaz sezonu için de aynı hareketliliği bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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