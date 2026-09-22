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Bayraktar, New York'ta Kanada ve AtkinsRealis ile nükleer enerjiyi görüştü

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Bakan Bayraktar, New York'ta Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve AtkinsRealis CEO'su Ian L. Edwards ile nükleer ve temiz enerji iş birliği ve yatırım fırsatlarını görüştü. Bayraktar, Toronto mutabakatı sonrası iş birliğini somut adımlarla ileri taşıyacaklarını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD temasları kapsamında New York'ta Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve AtkinsRealis Üst Yöneticisi (CEO) Ian L. Edwards ile görüştüğünü bildirdi.

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede başta nükleer enerji olmak üzere temiz enerji teknolojileri alanındaki potansiyel iş birliklerini ve yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini kaydetti.

Daha önce Toronto'da nükleer enerji santrallerinin geliştirilmesine yönelik imzalanan Mutabakat Zaptı ile Ankara'da gerçekleştirdikleri verimli temasların ardından başlattıkları bu güçlü iş birliği sürecini somut adımlarla çok daha ileriye taşıma kararlılıklarını bir kez daha teyit ettiklerini belirten Bayraktar, "Türkiye'nin enerji sepetini çeşitlendirmek ve enerjide tam bağımsızlığa ulaşmak için uluslararası alandaki temaslarımızı, karşılıklı faydaya dayalı stratejik adımlarla kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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