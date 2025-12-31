Baymak'ın ısı pompası satışları 2025'te yüzde 50'nin üzerinde büyüdü

Baymak Genel Müdürü Ülkü Özcan, 2025'te ürün grubundaki satışlarda yüzde 50 büyüme yakaladıklarını belirterek, bu sonuçla ısı pompası pazarında lider konumlarını bu yıl da pekiştirdiklerini söyledi.

AA muhabirine şirketin 2025 faaliyetlerini ve gelecek döneme ilişkin beklentilerini değerlendiren Özcan, bu yılın Baymak açısından hem sürdürülebilir büyümenin hem de ürün portföyündeki dönüşümün hızlandığı güçlü bir dönem olduğunu dile getirdi.

Özcan, "Özellikle enerji verimliliğine yönelik çözümlere olan ilginin artmasıyla ısı pompası, yüksek verimli kombi ve akıllı kontrol sistemlerinde talep belirgin şekilde yükseldi. Isı pompası pazarında lider konumumuz bu yıl da pekişti ve ürün grubunda satışlarımız önceki yıla göre yüzde 50'nin üzerinde büyüme gösterdi." dedi.

Yoğuşmalı kombi ve kazan segmentinde de istikrarlı bir artış yakaladıklarına dikkati çeken Özcan, şunları kaydetti:

"Bu segmentte toplam satış hacmimizde yüzde 5 seviyesinde bir artış gerçekleşirken, ihracat tarafında da yeni tank ve boyler hatlarına yaptığımız yatırımların da etkisiyle başarılı bir yıl geçirdik. Üretime yeni devreye aldığımız yatırımlarımızla bu yıl küçük adetlerde başladık ancak önümüzdeki yıl için hedeflerimiz yüksek. Çünkü Avrupa'daki enerji dönüşümü ve verimlilik odaklı teşvikler, özellikle yenilenebilir enerjiyle uyumlu ürünlerimize olan talebi artırmaya devam ediyor."

"Enerji maliyetlerini düşürme motivasyonu ve sürdürülebilir yaşam bilinci arttı"

Özcan, "2025 genelinde hem iç pazarda hem dış pazarda büyümemizi sürdürdük, sürdürülebilir teknolojilere yönelen talep sayesinde stratejik ürün gruplarında pazar payımız güçlendi ve yılı hedeflerimiz doğrultusunda başarıyla kapattık." diye konuştu.

Tüketici tercihlerinde bu yıl enerji verimliliği en yüksek ürün gruplarının öne çıktığını aktaran Özcan, hem bireysel hem de ticari tarafta "tasarruf" odaklı yaklaşımın hakim olduğunu dile getirdi.

Özcan, "Sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği politikalarının güçlenmesi, ürün stratejimizin merkezinde yer alan dönüşümü bu yıl daha da hızlandırdı." dedi.

Özellikle ısı pompası, yoğuşmalı kombi ve akıllı kontrol sistemlerine yönelik talebin hem bireysel hem ticari segmentte güçlü artış gösterdiğini vurgulayan Özcan, şöyle konuştu:

"Bireysel tarafta, enerji maliyetlerini düşürme motivasyonu ve sürdürülebilir yaşam bilincinin artmasıyla ısı pompaları ve düşük tüketimli kombiler öne çıktı. Kullanıcılar daha uzun vadede tasarruf sağlayan, yenilenebilir enerjiyle uyumlu çözümlere yöneldi. Ticari tarafta ise oteller, işletmeler ve toplu kullanım alanlarında özellikle ısı pompaları, büyük kapasiteli kazanlar ve yüksek verimlilik sunan merkezi sistemler tercih edildi. Bu segmentte sürdürülebilirlik hedefleri ve karbon azaltım planları, satın alma davranışlarını güçlü şekilde etkiledi."

Özcan, tüketici talebine yanıt verebilmek adına ürün portföylerinde yenilenebilir enerjiyle uyumlu çözümlerin payını artırdıklarını, AR-GE yatırımlarını hidrojen uyumlu sistemler ve düşük tüketimli cihazlar üzerinde yoğunlaştırdıklarını aktardı.

Şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımının dış paydaşlarca da takdir edildiğini belirten Özcan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Ortak Yarınlar Platformu kapsamında düzenlenen yarışmada "İşimiz Yarınlar" kategorisinde ödül kazandıklarını söyledi.

"Konjonktürel dalgalanmalara rağmen üretim sürekliliğimizi koruduk"

Küresel gelişmelerle ortaya çıkan olumsuzlukların kendilerini de etkilediğini ifade eden Özcan, "Özellikle metal, elektronik bileşenler ve lojistik maliyetlerindeki artış, üretim maliyetleri üzerinde baskı oluşturdu. Finansman maliyetlerinin yükselmesi ise sermaye planlamasında daha temkinli ve verimli bir yaklaşımı zorunlu kıldı." diye konuştu.

Özcan, bu süreçte operasyonlarını güçlü tutmak adına bazı stratejik adımlar attıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Tedarik zincirimizi çeşitlendirdik ve kritik bileşenlerde alternatif kaynaklar oluşturarak maliyet ve süreklilik risklerini minimize ettik. Üretim hatlarımızda enerji verimliliği ve otomasyon yatırımlarını artırarak operasyonel maliyetleri düşürdük. Sermaye yapımızı korumak için stok yönetimi, finansal planlama ve yatırım önceliklendirmesinde daha optimize ve kontrollü bir model benimsedik. Tüm bu adımlar sayesinde konjonktürel dalgalanmalara rağmen üretim sürekliliğimizi koruduk ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimizden sapmadan yılı yönetmeyi başardık."

"Maliyet baskısının sürme riski bulunuyor"

Özcan, gelecek yıl hem Türkiye'de hem globalde iklimlendirme sektöründe dönüşümün hızlanacağını öngördüklerini vurguladı.

Enerji verimliliği, elektrifikasyon ve karbon azaltımına yönelik politikaların belirleyici olmaya devam edeceğini aktaran Özcan, öne çıkacak eğilimleri şöyle sıraladı:

"Isı pompası teknolojilerinin hızlı büyümesi: Avrupa'da ve Türkiye'de elektrifikasyonun artmasıyla ısı pompalarının hem konut hem ticari segmentte en stratejik ürün grubu haline gelmesi bekleniyor. Yenilenebilir enerji uyumlu sistemlere geçiş: Güneş enerjisi, hibrit çözümler ve akıllı enerji yönetim sistemlerinin entegrasyonu talebi artıracak. Akıllı kontrol ve IoT tabanlı çözümler: Enerji yönetimini optimize eden dijital teknolojiler tüketicilerin olmazsa olmazı haline geliyor. Yüksek verimlilik standartlarının zorunlu hale gelmesi: Mevzuat ve regülasyonlardaki güncellemeler, standart ürünlerden yüksek verimliliğe sahip ürünlere hızlı geçişe yol açacak."

Özcan, gelecek dönemdeki olası risklere karşı öngörülerinin başında maliyet baskısının sürmesinin yer aldığını belirtti.

Tedarik zincirindeki kırılganlıkların da elektronik komponent ve metal tedarikindeki olası gecikmelere neden olabileceğine ve üretim planlamasını etkileyebileceğine dikkati çeken Özcan, şöyle devam etti:

"Regülasyonlardaki hızlı değişiklikler de beklentilerimiz arasında. Özellikle karbon vergisi, enerji verimliliği standartları ve çevre düzenlemelerinde ülke bazlı farklılıklar operasyonlara uyum sürecini zorlaştırabilir. Finansman maliyetlerinin hem tüketici talebi hem de yatırım planlamasını etkileyen önemli bir risk olmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Genel olarak, sektörün ana eğilimi daha verimli, daha dijital ve daha düşük karbonlu sistemlere geçiş olacak. Bu dönüşüm, doğru teknolojiye yatırım yapan firmalar için önemli fırsatlar sunarken, uyum sağlayamayanlar için riskleri de beraberinde getirecek."

Özcan, gelecek yıl ürün stratejilerinde ve teknoloji yatırımlarında odağın sürdürülebilirlik ve satış sonrası hizmetler olacağını ifade ederek, "A+++" verimlilik seviyesinde kombi, kazan ve klima ürün gamını genişletecek yeni ürünlerin gündemlerinde olduğunu sözlerine ekledi.