Türk SİHA'larının mimarı Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın yeni irtifa rekorunu paylaştı - Haberler

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Türk SİHA'larının mimarı Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın yeni irtifa rekorunu paylaştı

AA - Mehmet Fatih Erdoğdu - Ekonomi
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Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın kendisine ait olan irtifa rekorunu kırdığını açıkladı. Bayraktar, "AKINCI 40 bin 100 ft'te! Milli ve özgün tasarım bir hava aracıyla çıkılmış en yüksek irtifaya çıktı." dedi.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) kendisine ait irtifa rekorunu bir adım öteye taşıdı.

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) B modeli geçtiğimiz hafta gökyüzü ile buluşmuştu. Bayraktar AKINCI TİHA'nın 2 X 750 HP olmak üzere toplam 1500 HP'ye sahip olan B modeli devam eden test uçuşlarında milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırmayı başardı.

Kar, kış demeden Çorlu'da test uçuşlarına devam eden Bayraktar AKINCI B, farklı irtifalarda gerçekleştirdiği testlerin ardından 40 bin 170 feet yüksekliğe çıktı. Bayraktar AKINCI B, böylece yerli ve milli bir hava aracının çıktığı en yüksek irtifaya ulaşmış oldu.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"AKINCI 40 bin 100 feette. AKINCI B kendisine ait olan irtifa rekorunu az önce kırdı. Milli ve özgün tasarım bir hava aracıyla çıkılmış en yüksek irtifaya çıktı. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun."

Türk SİHA'larının mimarı Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın yeni irtifa rekorunu paylaştı

Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), BAYKAR Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri'nde geliştirilen ve Türkiye'nin en gelişmiş özelliklere sahip bir insansız hava aracıdır. Türkiye, Bayraktar Akıncı'nın uçuşuyla birlikte bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu.

İlk motor testini 1 Eylül 2019 tarihinde yapan AKINCI TİHA, testlerin de başarıyla tamamlanmasının ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Hava Meydan Üs Komutanlığı'nda ilk uçuş testini yaptı.

Burada yapılan taksi ve koşu testlerinin tamamlanmasıyla birlikte TİHA ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Sorunsuz tamamlanan tam otomatik taksi ve 15.19'daki kalkışın ardından 16 dakika havada kalan Bayraktar Akıncı seyir halinde gerçekleştirilen testlerin tamamlanmasını takiben ilk tam otomatik inişini de başarıyla tamamladı.

  • 40,000 Feet Uçuş İrtifası
  • 24 Saat Havada Kalış Süresi
  • Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS
  • Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
  • Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
  • GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği
  • Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
  • Seyir - Maksimum Hız 130 - 195 Knots
  • Operasyonel - Maksimum İrtifa 30.000 feet - 40,000 feet
  • Faydalı Yük Kapasitesi 1.350 kg

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Ekonomi

Selçuk Bayraktar, Twitter, Baykar, Ekonomi, Haberler

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Yorumlar (15)

Hsn:

Selçuk bayraktarın verdiği cevap çok güzel "biz sihalar la vurdukça ses kandilcilerden geliyor" sesiniz kesilecek hepinizin merak etmeyin...

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Eğrioturdoğrukonuş:

bakın bu SİHA lara karşı çıkanlar küçümseyenler çamur atanlar da ülekeldeki muhalefetle aynı söylemler içerisinde. Muhalafetten bazıları bunu bile bile hala ak partiye sallıyor

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Abura Demirel:

daha s400 kutusunu batarya bile takamıyor açamıyor nesini gurur duyayım bu oyuncak maketin sahibini !

Cevap Yaz 54 10 Yayından Kaldır
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