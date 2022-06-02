Baykar'dan Litvanya'ya ücretsiz SİHA: Topladığınız bağışları Ukrayna'ya göndermenizi rica ediyoruz - Haberler

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Baykar'dan Litvanya'ya ücretsiz SİHA: Topladığınız bağışları Ukrayna'ya göndermenizi rica ediyoruz

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Ekonomi
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Litvanya hükümeti, halkın topladığı bağışlarla Ruslar tarafından işgal edilen Ukrayna'ya destek olmak amacıyla SİHA satın alacaklarını duyurmuştu. Baykar'dan yapılan açıklamada ise, "Litvanya'ya 1 adet BayraktarTB2 sağlayacağız. Toplanan bağışın tamamının Litvanya tarafından Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderilmesini rica ediyoruz." denildi. Baykar'ın SİHA'yı hediye etmesinin ardından halk tarafından toplanan bağışla ise mühimmat alınacağı öğrenildi.

Litvanya hükümeti geçtiğimiz ay, ülkelerinde bir yardım kampanyası başlatarak Ukrayna'ya bağışlanmak üzere Bayraktar SİHA'sı satın alacaklarını açıklamıştı.

BAYKAR TESİSLERİNİ GEZDİLER

Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir ile Bayraktar alımı için anlaşma imzaladığını belirtti. Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Vilius Semeska ve beraberindeki heyet, Baykar'ı ziyaret etti. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Semeska'ya tesisi gezdirdi.

Baykar'dan Litvanya'ya ücretsiz SİHA: Topladığınız bağışları Ukrayna'ya göndermenizi rica ediyoruz

"LİTVANYA'YA 1 ADET SİHA SAĞLAYACAĞIZ"

BAYKAR tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Litvanya halkının duyarlı kampanyasının başarıyla tamamlandığını Savunma Bakan Yardımcısı @VSemeska'dan öğrendik. Litvanya'ya 1 adet #BayraktarTB2 sağlayacağız. Toplanan bağışın tamamının Litvanya tarafından Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderilmesini rica ediyoruz."

Baykar'dan Litvanya'ya ücretsiz SİHA: Topladığınız bağışları Ukrayna'ya göndermenizi rica ediyoruz

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Ekonomi

Selçuk Bayraktar Litvanya Ukrayna SİHA Dünya Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Umit Cetin:

üretmiyoruz diyenler dünya ayağımıza geliyor sihalar için değerini bilim bu adamların

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