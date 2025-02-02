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Baykar, Başarılarını Ödüllendirdi: Özdemir Bayraktar Ödülleri Sahiplerini Buldu

Baykar, Başarılarını Ödüllendirdi: Özdemir Bayraktar Ödülleri Sahiplerini Buldu
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Baykar, 2024 yılı boyunca yaptığı çalışmalar ve başarılarıyla öne çıkan 122 personeline Özdemir Bayraktar Ödülleri'ni verdi. Törende, Baykar'ın öncülüğünde gerçekleştirilen projeler ve yeni gelişmeler hakkında bilgi verildi.

Baykar'ın yıl boyunca yaptıkları çalışma ve başarılarıyla öne çıkan personellerini ödüllendirdiği Özdemir Bayraktar Ödülleri sahiplerini buldu.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen törende, 2024'te yaptıkları çalışmalarla ödüle layık görülen 122 kişi, ödüllerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan aldı.

Törenin ilk bölümünde, Baykar'ın sürekli gelişim ve eğitime verdiği önemin bir simgesi olan 20 haftalık Baykar MBA programını başarıyla tamamlayarak ilk 3'e giren isimlere ödülleri takdim edildi.

Daha sonra sırasıyla yılın birim liderleri, grup liderleri, takım liderleri ve personelleri ödüllerine kavuştu. 1986'da Baykar'ı ağabeyi Özdemir Bayraktar ile kuran Ömer Bayraktar'ın da aralarında olduğu 10 isme ise Baykar Özel Ödülü takdim edildi.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Selçuk Bayraktar, bu yıl Bayraktar AKINCI-C'nin ilk uçuş testini başarıyla tamamladıklarını belirterek, "Bayraktar AKINCI, 50 bin uçuş saatini tamamladı ve 100 bin saate yaklaştı. Bayraktar Kalkan DİHA ve Kemankeş mini akıllı seyir füzesi ürün ailemize eklendi. Bayraktar TB2 SİHA, otonom fıçı tonosu ile agresif manevra yapan ilk SİHA oldu." ifadelerini kullandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında 2014'te göreve başlayan ilk Bayraktar TB2 İHA'nın 10 bin uçuş saatini doldurarak emekliye ayrıldığını hatırlatan Bayraktar, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Jandarma Genel Komutanlığında göreve başlayan bir Bayraktar TB2 daha 10 bin saati başarıyla tamamladı. Bayraktar KIZILELMA üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Bayraktar TB3, dünyayı sarsan bir gelişmeyle söz verdiğimiz gibi dünya havacılık tarihinde kısa pistli bir gemiden (TCG Anadolu) iniş ve kalkış yapmayı başaran ilk İHA oldu ve yarışta ipi önde göğüsledi. Bayraktar TB2 SİHA'mız, 1 milyon uçuş saatini aştı. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş'ta inşa ettiğimiz kalıcı konutları devletimize bağışladık ve bu konutlar depremzede kardeşlerimize teslim edildi. Baykar'ın ruhunu, misyonunu bu projeyle tüm medeniyetimize göstermiş olduk."

"KIZILELMA'mızın seri üretimi devam edecek ve göreve başlayacak"

Bayraktar, 2024'te de gelirlerinin yüzde 90'ının öz kaynaklarıyla geliştirdikleri SİHA'ların ihracatından elde edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye, dünya İHA pazarının yüzde 65'ine, Baykar ise bu pazarın yüzde 60'ına sahip hale geldi. En yakın Amerikalı rakibinden 3 kat daha büyük olan Baykar, son 4 yıldır dünyanın en büyük SİHA firması oldu. İtalya'nın köklü havacılık firması Piaggio Aerospace'in Baykar'a satışına İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı tarafından onay verildi. Böylece Avrupa'da yürüteceğimiz insanlı hava araçları faaliyetleri de başlamış olacak. Fergani ile ilk uydumuzu uzaya göndermeyi başardık. Bu yıl ikinci uydumuzu ve Yörünge Transfer Aracı'mızı göndereceğiz."

Bu yıl yapılacaklara ilişkin bilgi veren Bayraktar, "KIZILELMA'mızın seri üretimi devam edecek ve inşallah göreve başlayacak. Bayraktar TB3 SİHA seri üretime geçerek hem karada hem denizde, yani Mavi Vatan'da göreve başlayacak. Bayraktar Kalkan DİHA ve Kemankeş mini akıllı seyir füzesi göreve başlayacak." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, T3 Vakfı ve KÜME Vakfının geliştirdiği, dünyanın ilk yapay zeka destekli açık kaynaklı dijital ansiklopedisi Küre'nin bu yıl yayına alınacağını belirterek, "T3 Vakfımız ve paydaşlarının desteğiyle geliştirilen açık kaynaklı büyük dil modeli T3AI da bu yıl kamuya açılacak. TEKNOFEST bu yıl kardeş vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İstanbul'da düzenlenecek." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş - Ekonomi
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