Bayer, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılım sağladı

Kimyasal tarım ve yaşam bilimleri alanında faaliyet gösteren Bayer, altıncı yılda da Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılmak üzere kayıt yaptırdı. Bayer Grup Büyük Çin Mali İşler Direktörü Ulrich Stefer, fuarın şirketin vizyonunu gerçekleştirmesi için harika bir platform olduğunu belirtti.

1. Bayer'den çeşitli görüntüler

2. Bayer Grup Büyük Çin Mali İşler Müdürü Ulrich Stefer'in çeşitli görüntüleri

3. Çin Uluslararası İthalat Fuarı ve Shanghai kentinin çeşitli görüntüleri

Kimyasal tarım ve yaşam bilimleri alanında faaliyet gösteren bir Fortune 500 şirketi olan Bayer, art arda altıncı yılda da katılım sağlamak üzere bu yılki Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na (CIIE) kayıt yaptırdı.

Bayer Grup Büyük Çin Mali İşler Direktörü (CFO) Ulrich Stefer, Bayer'in vizyonunu gerçekleştirmesi için fuarın harika bir platform olduğunu düşünüyor.

Kıdemli yöneticiye göre, Bayer'in Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın sadık bir takipçisi olmasının nedeni ise fuarın, güçlü yayılma etkisi sayesinde şirketlerin Çin pazarındaki inovasyon potansiyelini görmesine ve Çin'in uzun dönemli politikalarına mükemmel şekilde uyum sağlamasına imkan vermesi.

"CIIE gerçekten işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratabildiğimiz, bilgi alışverişinde bulunabildiğimiz ve Bayer gibi şirketlerin en yeni yetenek ve ürünlerini sergileyebildiği bir platform. Fuarda iyi görüşmelerimiz oldu. Ortaklarla iyi işbirliklerimiz oldu. Hatta bazılarıyla işbirliği anlaşmaları imzalayacak kadar ilerledik. Son beş yılda bu şekilde 20'den fazla anlaşma imzaladık. Üstelik bunlar 2030 Sağlıklı Çin, yeşil kalkınma ve modernize tarım gibi Çin toplumuna ait temalarla mükemmel şekilde uyumlu.

Son beş yılda 100'den fazla yenilikçi ürün sergiledik. Hastalar, tüketiciler ve çiftçilere yönelik en yeni çözümleri göstermek istiyoruz. İşte bu yüzden, işbirliği yapmak ve "Herkes için Sağlık, Sıfır Açlık" vizyonumuzu gerçekleştirmek üzere mükemmel bir platform olan bu fuardan bir kez daha faydalanmak istiyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)