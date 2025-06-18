Bayburt'ta Mayıs Ayı Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 19 Bin 717

Bayburt'ta mayıs ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 19 bin 717 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Mayıs ayında Türkiye genelinde 210 bin 295 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %44,8'ini motosiklet, %41,4'ünü otomobil, %8,5'ini kamyonet, %2,6'sını traktör, %1,6'sını kamyon, %0,7'sini minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %9,5 arttı

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %12,8, otomobilde %8,4, traktörde %5,9, otobüste %5,1, kamyonette %3,3, kamyonda %3,1 artarken özel amaçlı taşıtta %28,8 ve minibüste %5,9 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %9,5 azaldı

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %18,7, kamyonette %2,4 artarken özel amaçlı taşıtta %50,5, traktörde %30,6, kamyonda %16,0, motosiklette %15,4, otobüste %10,9 ve otomobilde %2,6 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 32 milyon 182 bin 121 oldu

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %51,8'ini otomobil, %20,4'ünü motosiklet, %14,9'unu kamyonet, %7,1'ini traktör, %3,2'sini kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında 960 bin 640 adet taşıtın devri yapıldı

Mayıs ayında devri(1) yapılan taşıtların %67,2'sini otomobil, %14,7'sini kamyonet, %11,3'ünü motosiklet, %2,7'sini traktör, %1,9'unu kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-mayıs döneminde 900 bin 504 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %15,2 azalarak 900 bin 504 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %64,5 artarak 19 bin 117 adet oldu. Böylece Ocak-Mayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 881 bin 387 adet artış gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %47,3'ü benzin yakıtlıdır

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 435 bin 480 adet otomobilin %47,3'ü benzin, %28,1'i hibrit, %14,1'i elektrikli, %9,6'sı dizel ve %0,9'u LPG yakıtlıdır. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 667 bin 473 adet otomobilin ise %33,5'i dizel, %31,2'si LPG, %30,6'sı benzin, %3,1'i hibrit ve %1,5'i elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

Ocak-mayıs döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 435 bin 480 adet otomobilin %31,3'ü 1300 ve altı, %24,4'ü 1401-1500, %11,2'si 1501-1600, %10,0'ı 1301-1400, %8,5'i 1601-2000, %0,6'sı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-mayıs döneminde kaydı yapılan otomobillerin 175 bin 908'i gri renklidir

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 435 bin 480 adet otomobilin %40,4'ü gri, %25,1'i beyaz, %12,7'si siyah, %11,7'si mavi, %4,6'sı yeşil, %4,0'ı kırmızı, %0,6'sı kahverengi, %0,5'i sarı, %0,3'ü turuncu ve %0,1'i diğer renklidir. - BAYBURT