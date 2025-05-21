Bayburt'ta Kırklartepe Barajı Sulama İnşaatı Devam Ediyor

Bayburt'ta Kırklartepe Barajı Sulama İnşaatı Devam Ediyor
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Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü, Bayburt'taki Kırklartepe Barajı'nın sulama inşaatında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Proje kapsamında binlerce metre boru imalatı gerçekleştirilecek ve 57 bin 700 dekar tarım arazisi sulanabilecek.

Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan, Bayburt'un en büyük 2. barajı konumundaki Kırklartepe Barajı sulama inşaatında, çalışmalar sürüyor.

Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğüne bağlı Elektromekanik Teçhizat Şube Müdürü Osman Semiz ve beraberindeki heyet, Kırklartepe Barajı Sulama inşaatında devam eden boru kaynak imalatlarını yerinde inceledi. Çalışmalar kapsamında bin 670 adet sanat yapısının, 4 bin 968 metre çelik borunun, 27 bin 102 metre CTP borunun ve 159 bin 456 metre HDPE borunun imalatı yapılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 57 bin 700 dekar tarım arazisi sulanabilecek. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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