Bayburt'ta Kamu İhalelerinde Şeffaflık Eksikliği İddiası

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) Genel Başkan Yardımcısı Osman Gülsüm, Bayburt'ta kamu ihalelerinde şeffaflık olmadığını ve yerel müteahhitlerin bilinçli olarak dışlandığını iddia etti. Gülsüm, bu durumun Bayburt ekonomisine ciddi zararlar verdiğini, yerel istihdamı tehdit ettiğini savunarak, Bayburt İl Özel İdaresine şeffaflık çağrısında bulundu.

Bayburt'ta gerçekleştirilen kamu ihalelerinde yerel müteahhitlerin yeterince davet edilmediği ve şeffaflık eksikliği yaşandığı iddiaları gündeme geldi. Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) Genel Başkan Yardımcısı Osman Gülsüm, Bayburt İl Özel İdaresi tarafından yapılan bazı ihalelerde yerel firmaların adeta görmezden gelindiğini öne sürdü. Gülsüm, özellikle pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde, işlerin belirli gruplara veya Erzurum merkezli firmalara verildiğini iddia etti. Gülsüm, bu duruma örnek olarak, daha önce bir hayvan barınağı projesinin davet usulüyle belirsiz bir firmaya verildiğini ve son olarak yapılacak olan okul ihalelerine de Erzurum merkezli firmaların davet edildiğini vurguladı. Gülsüm, bu tür projeleri yapabilecek tecrübeli Bayburtlu firmalarının bulunduğunu aktararak, bu durumun yerel ekonomiyi baltaladığını dile getirdi.

Yerel ekonomiye ve istihdama tehdit

Bayburt'ta yaklaşık 70 kayıtlı müteahhit ve inşaat firması bulunduğunu belirten Gülsüm, bu firmaların doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin 500 kişiye istihdam sağladığını ifade etti. İhalelerin şehir dışındaki firmalara verilmesinin yerel iş gücünün işsiz kalmasına neden olduğunu savunan Gülsüm, Bayburt sermayesinin başka şehirlere kayarak, şehirdeki ekonomik döngünün zayıflamasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Gülsüm, son birkaç yılda Bayburt'ta gerçekleşen kamu yatırımlarının toplamının yaklaşık 1 milyar TL'ye ulaştığını ve bu paranın şehirde kalması gerektiğini belirtti.

Mücadele kararlılıkla devam edecek

Gülsüm, kamu kaynaklarının belirli grupların değil, tüm Bayburt halkının yararına kullanılması gerektiğinin altını çizerek, "Bir şehre yatırım almak kadar, o yatırıma sahip çıkmak da önemlidir. İşler yerel olmayan firmalara verildiğinde bu firmalar; çalışan ekiplerinden tedarik zincirlerine kadar ihtiyaçlarını geldikleri illerden karşılamakta ve Bayburt'a hiçbir ekonomik katkı sağlamamaktadır. Son birkaç yılda bu yatırımların toplam miktarı yaklaşık bir milyar Türk lirasına ulaşmıştır. Biz bu paranın Bayburt'ta kalmasını istiyoruz" dedi. "Her geçen gün ekonominin daraldığını, en az yatırım alan illerden biri olan Bayburt'un elindeki fırsatları iyi değerlendiremediğini aktaran Gülsüm, yetkililere yaptığı çağrıda, pazarlık usulü ihalelerde yerel müteahhitlerin davet edilmesini, ihale süreçlerinin, davet listelerinin şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanmasını, dışlanan firmalar için denetim mekanizmalarının işletilmesini ve kamu projelerinde yerel iş gücü ile sermayenin desteklenmesini istedi. Gülsüm, ihalelerde şeffaflığın sağlanması ve haksız uygulamaların önüne geçilmesi için sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi. - BAYBURT