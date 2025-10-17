Bayburt'ta Eylül Ayı Trafikteki Araç Sayısı 20,395 Oldu

Bayburt'ta eylül ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 20 bin 395 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Eylül ayında Türkiye genelinde 196 bin 338 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %45,3'ünü motosiklet, %40,9'unu otomobil, %8,8'ini kamyonet, %1,8'ini traktör, %1,5'ini kamyon, %1,2'sini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %8,7 azaldı

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste %67,6, otobüste %29,3, özel amaçlı taşıtta %24,6, traktörde %13,6 artarken otomobilde %15,4, motosiklette %5,9, kamyonette %0,9 ve kamyonda %0,2 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %7,6 azaldı

Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta %77,5, minibüste %28,9, otomobilde %28,3, otobüste %16,7, kamyonette %2,2 artarken traktörde %43,1, motosiklette %26,4 ve kamyonda %10,1 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı eylül ayı sonu itibarıyla 33 milyon 20 bin 263 oldu

Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %51,6'sını otomobil, %21,0'ını motosiklet, %14,7'sini kamyonet, %7,0'ını traktör, %3,1'ini kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında 1 milyon 19 bin 994 adet taşıtın devri yapıldı

Eylül ayında devri(1) yapılan taşıtların %66,7'sini otomobil, %14,3'ünü kamyonet, %11,7'sini motosiklet, %2,9'unu traktör, %1,9'unu minibüs, %1,8'ini kamyon, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-eylül döneminde 1 milyon 758 bin 680 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %10,3 azalarak 1 milyon 758 bin 680 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %68,8 artarak 38 bin 769 adet oldu. Böylece Ocak-Eylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 719 bin 911 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %45,7'si benzin yakıtlıdır

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 789 bin 627 adet otomobilin %45,7'si benzin, %26,8'i hibrit, %17,2'si elektrikli, %9,2'si dizel ve %1,1'i LPG yakıtlıdır. Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 27 bin 89 adet otomobilin ise %33,0'ı dizel, %30,7'si benzin, %30,6'sı LPG, %3,5'i hibrit ve %1,9'u elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

Ocak-eylül döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 789 bin 627 adet otomobilin %29,6'sı 1300 ve altı, %23,3'ü 1401-1500, %10,9'u 1501-1600, %10,5'i 1301-1400, %8,0'ı 1601-2000, %0,5'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-eylül döneminde kaydı yapılan otomobillerin 316 bin 611'i gri renklidir

Ocak-eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 789 bin 627 adet otomobilin %40,1'i gri, %24,6'sı beyaz, %13,6'sı siyah, %11,8'i mavi, %4,4'ü yeşil, %3,8'i kırmızı, %0,6'sı kahverengi, %0,6'sı sarı, %0,4'ü turuncu ve %0,1'i diğer renklidir. - BAYBURT