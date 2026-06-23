Bayburt OSB yatırımları toplantıda ele alındı

Bayburt Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısında, bölgede yürütülen altyapı, üstyapı ve yatırım çalışmaları değerlendirildi.

Vali Mustafa Eldivan başkanlığında, Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Organize Sanayi Bölgesinde devam eden atık su alanı çalışmaları, içme suyu hattı, üstyapı ve peyzaj düzenlemeleri görüşüldü.

Toplantıda, 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilen yatırımlar ele alınırken, ilerleyen dönemde OSB'de hayata geçirilmesi planlanan proje ve yatırım çalışmaları hakkında istişarelerde bulunuldu. Bölgenin sanayi altyapısını güçlendirecek, üretim kapasitesini artıracak ve istihdama katkı sunacak çalışmaların mevcut durumu da görüşüldü. Toplantı, alınan kararlar ve görüşülen konular üzerine karşılıklı fikir alışverişinin yapılmasının ardından sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı