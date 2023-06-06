Batman'da Yaşanan Aşırı Yağış ve Dolu Tarım Ürünlerine Zarar Verdi

DİLAN KUTLU

Batman'da 30 Mayıs'ta yaşanan aşırı yağış ve dolu nedeniyle buğday ve mısır tarlaları zarar gördü. Batman merkeze bağlı Doluca köyünde 3 bin dönüme yakın ekili arazinin zarar gördüğünü söyleyen köylüler zararlarının karşılanması için Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Çiftçi Selami Eren, "110 dönüm mısırım vardı, 500-600 bin TL zararım var" derken çiftçi Mustafa Ergül ise, "350 dönüme yakın mısır ektim. Yağan dolu nedeniyle mısırlarımız, buğdaylarımız çok zarar gördü" diyerek yetkililerden yardım talep etti.

Batman'da 30 Mayıs'ta yağan şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle Batman merkeze bağlı Doluca köyünde yaklaşık 3 bin dönüm buğday, arpa, mercimek ve mısır gibi tarım ürünleri ekili araziler zarar gördü. Ürünleri zarar gören köylüler, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan zararlarının karşılanması için destek istedi.

Buğday ve mısır ürünleri dolu yağışından etkilenen Şafi Ergül ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"30 Mayıs'ta yağan dolu nedeniyle yaklaşık 3 bin dönüm kuru ve sulu arazi zarar gördü. Aynı şekilde çevre köylerde de aynı zarar var. Dolunun vurduğu Silvan tarafı ve Kozluk köylerine kadar büyük bir zarar var. Bu zararın tespiti için Tarım Bakanlığı'ndan ekiplerin getirilmesi ve zararın karşılanmasını talep ediyoruz. Burada sulu alanlarda genellikle kiralama yöntemi ile yapılan çiftçilik var ve bu insanların zararları çok fazla. Bunun karşılanmasını talep ediyoruz."

"500 BİN TL ZARARIM VAR"

110 dönüm ekili ürününün zarar gördüğünü söyleyen Selami Eren, "500-600 bin liralık zararım var. Devletimizden bu işe el uzatmasını, çiftçilere yardım etmesini bekliyorum" dedi.

"TARIM BAKANLIĞI'NDAN YARDIM BEKLİYORUZ"

Mustafa Ergül ise, "Yağan dolu nedeniyle mısırlarımız, buğdaylarımız çok zarar gördü. Devletimizin bize yardım etmesini istiyoruz, çok zararımız var. Ben 350 dönüme yakın mısır ektim. Maliyetimize göre çok fazla girdimiz var. Tarım Bakanlığı ve devletimizden yardım bekliyoruz" diye konuştu.