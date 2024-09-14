Üye Girişi
Haberler

Batman’da Üzüm Üreticilerine Hibeli Sıkma Makineleri Dağıtıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliği ile Gercüş ilçesindeki üzüm üreticilerine yüzde 70 hibeli 64 adet üzüm sıkma makinesi teslim edildi. Vali Canalp, yapılan köy ziyaretlerinde tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda bu makine dağıtımının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Batman İl Özel İdaresi finansmanı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün destekleriyle Gercüş ilçesindeki üzüm üreticilerine yüzde 70 hibeli 64 adet üzüm sıkma makinesi verildi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile uygulanan proje dahlinde Batman Valisi Ekrem Canalp'in, katılımı ile yüzde 70 hibeli ve yüzde 30 çiftçi katkı paylı, toplam 64 adet üzüm sıkma makinesi çiftçilere dağıtıldı. Gercüş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen üzüm sıkma makinesi dağıtım töreninde konuşan Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman'ın 293 köyünün tamamını, ilçe kaymakamları ve tüm kamu kurum yöneticileri ile birlikte ziyaret ederek, sorunları sahada ve vatandaşlarla bire bir görüşerek tespit ettiklerinin altını çizerek, oturdukları yerde olup biteni görmenin ve geleceği inşa etmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Köy ziyaretlerinde tespit edilen sorun ve taleplerin il genelinde yüzde 75'ini karşılandığını belirten Vali Canalp, "Ayrıca bu ziyaretler sırasında Batman'ın yanı sıra bölgenin de sorunlarını tespit etme imkanımız oldu. Bugün dağıtmış olduğumuz bu üzüm sıkma makineleri köy ziyaretleri sırasında tespit etmiş olduğumuz ihtiyaçlardan bir tanesiydi. Bir taraftan geleneksel yöntemlerle üzümün sıkması yapılıyor. Ama bu hijyenik ve gıdaların üretim metotlarına uygun değil. Hijyeni sağlayamadığınız gibi, üretim süreçleri de zahmetli ve sıkıntılıydı. Buna bir çare üretmek gerekiyordu. Yapılan çalışmalar neticesinde 2022 yılında bu makinelerden 4 adet üretim yapıldı. Bizim için bu bir denemeydi. İlk verileri bu dört makineden elde ettikten sonra, bir sonra ki yıl İl Özel İdaresinin destekleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 43 adet üzüm sıkma makinesi daha yoğunluk Gercüş ilçesi olmak üzere üreticilerimize dağıttık. Bugün de bu projenin devamı olarak 64 adet üzüm sıkma makinesini üreticilerimize dağıtıyoruz. Üç yıllık bir periyot; 2022'de 4 adet, 2023'de 43 adet dağıttık, bugün de 64 adet dağıtıyoruz, bu bir çan eğrisi gibidir, önümüzdeki yıllarda da ihtiyaçlar hasıl olursa, yine bu projeyi devreye koyarak bu ihtiyacın giderilmesi memnuniyeti içerisinde oluruz" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi batman Güncel Gercüş Tarım

Narin Güran cinayetinde oklar ağabey Enes'e dönmeye başladı

Narin Güran cinayetinde oklar ağabeye dönmeye başladı

 Özel, Kadir Mısırlıoğlu üzerinden Erdoğan'a çağrı yaptı: Bunun için özür dilesin

Özel, bu fotoğraf üzerinden Erdoğan'a çağrı yaptı

 Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti

Emekli ve memuru ocakta bekleyen zam oranı belli gibi
Aralarında ünlü firmalar da var! IBAN'la tahsilat yapıp vergi kaçıran 250 mükellefe ceza kesildi

IBAN'la tahsilat yapıp vergi kaçıran 250 mükellef radara takıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İllia Golem öldü mü? İllia Golem neden öldü? Bursa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 14-15 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi Manisa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Patlıcan Masakka tarifi! En güzel Patlıcan Masakka tarifi! Patlıcan Masakka tarifi nasıl yapılır? Patlıcan Masakka için malzemeler! Gaziantep elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Adana elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kısa ve anlamlı kandil mesajları, 14 Eylül Cumartesi En güzel kandil mesajları, Hayırlı kandiller mesajı, Yeni, güncel kandil mesajları! Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2024: En güzel kandil mesajları, dini kandil sözleri! Mevlid gecesi mesajları! Resimli Mevlid kandili sözleri!
title