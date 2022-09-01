Başvurular bugün başlıyor! KOSGEB'ten faizsiz, geri ödemesiz 250 bin liralık hibe desteği

KOSGEB çok sayıda mesleği içeren Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı kapsamında 250 bin liraya kadar geri ödemesiz destek verecek. Bugün başlayacak kayıt başvuruları 30 Eylül'e kadar devam edecek. Verilecek destekler kuruluş, işletme ve yetiştirme, makine ve teçhizat, tanıtım ve pazarlama gibi alanlarda kullanılacak. Şu ana kadar başvuran 602 işletmenin ön başvurusu kabul edilirken, bu işletmeler arasında bıçakçılık ve bakırcılık gibi işlerle uğraşanlar yer alıyor.

Anadolu'nun kadim mesleklerinin sürdürülmesine destek olmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın işbirliğinde bu meslekleri sürdürenlere, istihdam oluşturma şartıyla 250 bin liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek.

BAŞVURULAR 30 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDECEK

Şu ana kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı 602 işletmenin ön başvurusunu kabul etti. Bu kapsamda destekten yararlanabilmek için KOSGEB veri tabanına kayıt olmak için başvurular bugün başlayacak ve 30 Eylül'e kadar devam edecek.

GRAMOFON TAMİRCİSİ, BIÇAKÇILIK, DERİ İŞLERİ...

Dünya gazetesinin haberine göre ön başvurusu kabul edilen işletmeler arasında, gramofon tamircisi, ahşap işleri, bıçakçılık, bakırcılık, deri işleri ile uğraşanlar yer alıyor.

800 İŞLETMEDEN 602 TANESİNİN BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

KOSGEB tarafından yürütülecek olan program, Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı olarak adlandırılıyor. Programla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'ne şu ana kadar başvuruda bulunan 800 işletmeden 602 tanesinin ön başvurusu kabul edildi. Programdan yararlanmak isteyenler, 30 Eylül'e kadar KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırabilecekler. Destek programı ile özellikle usta-çırak ilişkisini güçlendirme amaçlanırken, bu kapsamda yeni personel istihdam eden işletmelere 250 bin liraya kadar geri ödemesiz destek sağlanacak. Projeye ilişkin işbirliği protokolü, 24 Haziran'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy arasında imzalanmıştı.

31 FARKLI MESLEKTEN İŞLETME YER ALIYOR

Ön başvuruda 31 farklı geleneksel meslekten işletme bulunurken, bunlar arasında; seramik (çömlek-çini), ahşap işleri, bıçakçılık, bakırcılık, deri işleri, çalgı yapımcılığı, dokumacılık gibi meslekler ön plana çıktı. Ayrıca; şapka imalatı, gramofon tamirciliği, at arabası/fayton imalatı gibi mesleklerden de başvuru geldi. Şu ana kadar 72 ilden başvuru gelirken, en fazla başvuru İstanbul, Denizli, Gaziantep, Şanlıurfa ve Bursa illerinden geldi.

YERLİ MAKİNE KULLANANA YÜZDE 15 EK DESTEK

Geri ödemesiz 250 bin lira üst limitli destek ile kuruluş, işletme ve yetiştirme, makine ve teçhizat, tanıtım ve pazarlama başlıklarında destek verilecek. Program ile işletme sahibinin mesleki birikimlerini aktarması için yetiştireceği personel için 150 bin liraya kadar destek sağlanacak. Makine ve teçhizat giderleri için üst limiti 50 bin lira olan bir destek verilecek. Desteklenecek makine ve teçhizatın yeni veya en fazla 3 yaşında olmasına bakılacak. Yerli malı makine ve teçhizatta destek oranına yüzde 15 ilave edilecek. Tanıtım ve Pazarlama Desteği kapsamında e-Ticaret sitelerine üyelik ve komisyon bedeli, dijital reklam ve tanıtım, web sayfası tasarımı ve tanıtım filmi olmak üzere toplamda 45 bin liraya kadar destek verilecek.