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Geçen yıl 10 dönümden tek bir çürük elma çıkmıştı, bu yıl meyve dalları yere değiyor

Geçen yıl 10 dönümden tek bir çürük elma çıkmıştı, bu yıl meyve dalları yere değiyor
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Elazığ'ın Baskil ilçesinde geçen yıl zirai don nedeniyle 10 dönümlük arazisinden tek bir çürük elma alabilen çiftçinin bahçesinde bu yıl meyve bolluğu gözlendi. Hava şartlarının mevsim normallerinde seyretmesiyle rekolte arttı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde geçen yıl zirai don nedeniyle 10 dönümlük arazisinden sadece tek bir çürük elma alabilen çiftçinin bahçesinde bu yıl meyve bolluğu gözlendi.

Baskil ilçesinde geçtiğimiz yıl yaşanan don nedeniyle 10 dönümlük kayısı, ceviz ve elma bahçesinden meyve alamayan çiftçinin bu sene yaşanan rekolte artışıyla yüzü güldü. Geçtiğimiz yıl zirai donun vurduğu ve üreticisinin "Koskocaman 10 dönümlük arazide bir tane elma çıktı, o da çürük" diyerek durumu aktardığı bahçede bu yıl hava şartlarının mevsim normallerinde seyretmesiyle meyve üretiminde artış yaşandı. Elma ağacındaki değişime değinen çiftçi Ömer Tıbık, "Geçen sene malum don olayından dolayı ağaçlarımızı don vurmuştu. 10 dönümlük koskoca arazideki ağaçlarda geçen sene bir tek elma vardı, o da çürük çıkmıştı. Bu sene çok şükür verimli geçti, meyve çok. Ağaçlarımızın dalları meyveden yere değiyor" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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