Başkent EDAŞ, Batı Karadeniz'deki Fırtına Sonrası Arızaları Gidermek İçin Çalışmalara Başladı

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'nin (Başkent EDAŞ) 1155 saha çalışanı 512 araç ile Kastamonu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'ın farklı noktalarında, fırtına nedeniyle meydana gelen arızaları gidermek için onarım faaliyetlerine başladı.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'nin (Başkent EDAŞ) 1155 saha çalışanı 512 araç ile Kastamonu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'ın farklı noktalarında, fırtına nedeniyle meydana gelen arızaları gidermek için onarım faaliyetlerine başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kastamonu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da kuvvetli fırtınanın elektrik kesintilerine neden olmasıyla bu illerin elektrik dağıtımından sorumlu Başkent EDAŞ, bölgedeki kavşak noktalarda 512 araçla hazır bekleyen 1155 saha çalışanıyla arıza onarım çalışmalarına koyuldu.

Zonguldak'ta etkili olan fırtınanın ardından yeni bir fırtınaya işaret eden meteoroloji tahminleri uyarınca hazırlıklarını tamamlayan Başkent EDAŞ'ın, kuvvetli fırtınanın cumartesi gecesinden itibaren tüm bölgede etkili olmasıyla afet ekibi, önceden intikal ettiği stratejik noktalarda onarım çalışmalarına hızlıca başladı.

Başkent EDAŞ ekiplerince yapılan ilk hasar tespitinde fırtınanın ilk etkileri, Kastamonu'daki şebekede görüldü. Batı Karadeniz'deki şebekede oluşan hasarın yüzde 68'i Kastamonu'da, yüzde 10'u Zonguldak'ta yaşandı. Kalan arızalar Karabük ve Bartın'da gerçekleşti.

Kış öncesi yatırımlarını, afetle mücadelede tecrübeli yönetimi ve uzman saha ekibi ile geçen hafta Zonguldak'ta gerçekleştiren ve çok daha uzun sürede üstesinden gelinebilecek kesintileri en kısa sürede gideren Başkent EDAŞ, bu hafta sonu da Batı Karadeniz'deki müşterilerinin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için yoğun mesai yürütüyor.

Başkent EDAŞ, olumsuz hava koşulları ve afetle mücadele kapsamında tüm tedbirleri alırken, kamu kurumları ve paydaşları ile işbirliği içinde çalışmaya devam ediyor. Şirket, illerdeki valilik, belediye, hastane, emniyet ve şehrin su ihtiyacının karşılandığı baraj gibi kritik noktaların enerji ihtiyacında kesintiler olmaması için yoğun çaba gösteriyor. Ayrıca, sahada AFAD, İtfaiye, Karayolları, Orman Genel Müdürlüğü gibi tüm ilgili paydaşlarla da işbirliğini sürdürüyor.