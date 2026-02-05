MTSO Başkanı Sadıkoğlu, Türkiye-Mısır İş Forumu'nda Ekonomik İlişkilerin Güçlendirilmesini Vurguladı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kahire'de gerçekleştirilen Türkiye- Mısır İş Forumu'na katılım sağladı.

Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen forumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Sadıkoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kahire'de gerçekleştirilen Türkiye- Mısır İş Forumu oldukça verimli geçti. Forum kapsamında iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari bağların güçlendirilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması ve ticaret hacminin 15 milyar dolara yükseltilmesi hedefleri ele alındı. Yapılan görüşmelerin iş dünyamız açısından uzun soluklu iş birliklerine vesile olmasını ve ülkelerimizin ortak kalkınmasına katkı sunmasını temenni ediyorum" dedi.

" Mısır'a ihracatımızı artıracağız"

Başkan Sadıkoğlu, Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Ahmet Al Wakil ile de bir araya geldi. Malatya'dan Mısır'a yapılan ihracatın artırılması için ortak çalışma yürütecekleri mesajı veren Başkan Sadıkoğlu, "Uluslararası düzeyde geliştirilen iş birlikleri, üyelerimizin yeni pazarlara erişiminin kolaylaşması ve ihracat kapasitelerinin güçlenmesi açısından stratejik bir önem taşıyor. Mısır, ilimizin önemli bir pazarı. 2025 yılında Mısır'a önceki yıla göre yüzde 30 arttırarak 4 milyon 115 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Deprem ve zirai don nedeniyle düşmüş olsa da Mısır'a yıllık ihracatımız yaklaşık 10 milyon dolar seviyelerinde. Mısır'a ihracatımızı arttırmak için önümüzdeki süreçte Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu ile ortak çalışmalar yürüteceğiz" diye konuştu. - MALATYA