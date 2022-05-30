Başkan Sadıkoğlu: "İstişare kültürünü önemsiyoruz" - Haberler

İyi Parti Malatya İl Başkanı Hakan Yılmaz'a iadeyi ziyarette bulunan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Üyelerimizin ve ilimizin problemlerini siyasi partilerle paylaşarak istişare etme kültürünü önemsiyoruz" dedi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, beraberinde MTSO Meclis Başkanı Hasan Özkan, MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriya Çelebi, Ömer Dinç, Meclis Divan Üyesi Ayhan Altunok, Meclis Üyeleri, Eyüp Tav, Osman Yıldırım ve Oğuz Alkan ile İYİ Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti.

"İadeyi ziyarette bulunuyoruz"

Oda üyelerinin sorunlarını siyasi partilere ileterek istişare kültürüne önem verdiklerini kaydeden Başkan Sadıkoğlu, "Şubat ayında il başkanlığı görevine atanan ve kısa sürede yönetim kurulunu oluşturan İYİ Parti Malatya İl Başkanı Hakan Yılmaz, yönetim kuruluyla birlikte geçtiğimiz ay odamızı ziyaret etmişti. Bizde bugün yönetim kurulu ve meclis üyelerimizle birlikte iadeyi ziyarette bulunuyoruz. İYİ Parti Malatya il başkanlığı yönetiminin hayırlı olmamasını diliyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Malatya TSO olarak üyelerimizin ve ilimizin problemlerini siyasi partilerle paylaşarak istişare etme kültürünü önemsiyoruz. Nazik kabulünüzden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni yönetim kurulunuza da hayırlı olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi.

"Ülkemizin ekonomisinin iyi olmasını isteriz"

Partinin yeni il yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileten MTSO Meclis Başkanı Hasan Özkan, "Bizler ticaret erbapları olarak ilimizin ve ülkemizin ekonomisinin iyi olmasını isteriz. İnşallah iktidarıyla muhalefetiyle tüm siyasi partiler memleketimize en iyi hizmeti sunmak için gayret gösterirler, biz de bundan memnun oluruz. Yeni il yönetiminiz hayırlı olsun" diye konuştu.

"Malatya TSO'yu önemsiyoruz"

Ziyaretten dolayı memnun olduğunu belirten İYİ Parti Malatya İl Başkanı Hakan Yılmaz da şunları söyledi: "Genel başkanımız tarafından bu göreve atanır atanmaz yeni yönetimimizi oluşturduk. İlimize hizmet sunarken sizlerin paydaşlığına ihtiyacımız olacak. Malatya TSO'yu önemsiyoruz. Ziyaretiniz için şahsım ve yönetimimiz adına şükranlarımı sunuyorum." - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi