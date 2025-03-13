Başkan Sadıkoğlu, Depremzedelere Destek Çağrısında Bulundu

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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, MATİM İş Merkezi'ni ziyaret ederek deprem sonrası esnafın yaşadığı sorunları dinledi ve borçların silinmesi gerektiğini vurguladı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, MATİM İş Merkezi'ni ziyaret ederek esnafın taleplerini dinledi. Cep telefonu, aksesuar ve giyim başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren esnaflarla bir araya gelen Sadıkoğlu, iş merkezindeki mevcut durumu yerinde inceledi.

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Sadıkoğlu, MATİM İş Merkezi'nde bulunan esnafın büyük ekseriyetle deprem öncesinde şehrin farklı noktalarında faaliyet gösterdiğini belirterek, "Depremde iş yerleri hasar gören veya yıkılan esnaflarımız yaklaşık 1,5 yıldır burada hizmet vermeye çalışıyor. Ancak iş merkezindeki esnaflarımızın yaşadığı sorunları gidermek adına ilgili mercilerle görüşmelerimizi sürdüreceğiz" dedi.

MATİM İş Merkezi'nin özellikle cep telefonu ve aksesuar sektöründe bir çekim merkezi haline geldiğini vurgulayan Sadıkoğlu, ekonomik zorluklara dikkat çekerek, "Birçok esnafımız, asgari ücretin altında kazanç sağlıyor. Üstelik mücbir sebep süresinin sona ermesiyle biriken borçların nasıl ödeneceği konusunda büyük endişe yaşanıyor. Daha önce de dile getirdiğimiz gibi, depremden büyük zarar gören ve şehrini terk etmeyerek faaliyetini sürdüren işletmelerimizin biriken borçlarının bir defaya mahsus silinmesini talep ediyoruz. Aksi takdirde birçok firma iflas edebilir ya da şehri terk etmek zorunda kalabilir" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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