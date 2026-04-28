Başkan Kıvanç: 'Zorlu küresel şartlara rağmen ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz'

Adana Sanayi Odası (ADASO) Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı ve Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Zeki Kıvanç, küresel belirsizliklere rağmen Adana sanayisinin sergilediği dirençli performansa dikkat çekerek, yeni açıklanan destek paketlerinin üretim çarklarına güç katacağını vurguladı.

Adana Sanayi Odası'nın Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı ve Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı, Meclis Başkanı İsrafil Uçurum'un başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda sanayicilere hitap eden Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, ekonomi gündemini değerlendirirken hem yerel başarıların altını çizdi hem de küresel ölçekte yaşanan gelişmelere dair öngörülerini paylaştı.

Küresel riskler ve enerji dengeleri

Dünya genelinde artan jeopolitik risklerin tüm ekonomileri etkilediğini belirten Başkan Kıvanç, özellikle Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji fiyatları üzerindeki baskısına değindi. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki hareketliliğin maliyetler üzerinde bir belirsizlik oluşturduğunu ifade eden Başkan Kıvanç, bu sürecin yakından takip edildiğini ve sanayicinin bu dalgalanmalara karşı korunması gerektiğini belirtti.

Ekonomi yönetiminin attığı adımları ve son açıklanan kararları değerlendiren Başkan Kıvanç, sanayi sektörünün daha güçlü desteklenmesi gereken bir dönemden geçildiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'nın yatırım ortamı adına önemli bir adım olduğunu söyleyen Başkan Kıvanç, şu ifadeleri kullandı;

"Özellikle imalatçı ve ihracatçılarımız için kurumlar vergisi oranının yüzde 9'a çekilecek olması, bizler için çok değerli bir adım olacaktır. Türkiye'nin küresel bir finans ve yönetim merkezi olma hedefi, hem yerli yatırımcımızın cesaretini artıracak hem de yabancı sermayeyi ülkemize çekecektir. Bu vizyoner yaklaşım için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ekonomi yönetimimize ve ilgili tüm Bakanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Atılan bu kararlı adımların hem ülkemiz ekonomisi için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Jeopolitik riskler akabinde sıkı para politikasının bir süre daha devam edeceğinin öngörüldüğünü belirten Başkan Kıvanç, "Sanayicinin finansman ihtiyacına yönelik günü kurtaran çözümler yerine, işletmelerin sermaye yapısını güçlendirecek ve nakit akışını kalıcı olarak iyileştirecek nokta atışı kredi imkanlarının ihtiyaç vardır." dedi.

Başkan Kıvanç, Adana Sanayi Odası olarak sanayicilerin her zaman yanında olduklarını hatırlatarak; Model Fabrika, Sürdürülebilirlik Merkezi, Enerji Verimliliği ve Mesleki Gelişim merkezlerinin tek çatı altında toplandığı Sanayi Kampüsü'nün, üyelerin yalın dönüşüm, verimlilik, dijital dönüşüm ve yetkinlik süreçlerinde en büyük destekçisi olmaya çalıştıklarını ifade etti.

İhracatçıya "Döviz Dönüşüm Desteği" çağrısı

Küresel rekabette ihracatçının elini güçlendirecek somut bir öneri sunan Başkan Kıvanç, döviz dönüşüm desteğinin kapsamının genişletilmesi gerektiğini vurguladı. Mevcut desteğin yüzde 3 seviyesinde olduğunu ve ihracatçıların yalnızca yüzde 20'sinin bu imkandan yararlanabildiğini belirten Başkan Kıvanç şunları kaydetti;

"Bu tablo, uygulamanın hem kapsam hem de etkinlik açısından yetersiz kaldığını gösteriyor. Döviz dönüşüm desteğinin herhangi bir şarta bağlı olmaksızın tüm ihracatçılara yaygınlaştırılması ve oranının artırılması artık kritik bir ihtiyaçtır. Uluslararası örneklere baktığımızda, Çin'de bu oranların yüzde 13 seviyelerine kadar ulaştığını görüyoruz. Ülkemizde de bu desteğin yükseltilmesi, sanayicimizin küresel arenada rekabet gücünü korumasını sağlayacaktır."

Adana ihracatta ivme kazanıyor

Adana'nın 2026 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 artışla 276,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Başkan Kıvanç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Mart 2026 ihracat verilerine göre; Adana'nın 2026 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 artışla 276 milyon 396 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk çeyreğini kapsayan Ocak-Mart döneminde ise Adana'nın toplam ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artışla 798 milyon 147 bin dolar seviyesine ulaştı. Ocak-Mart döneminde ise en fazla ihracat yapılan ülke; 64 milyon 695 bin dolar ile İspanya oldu. İspanya'yı 47 milyon 896 bin dolar ile Irak ve 47 milyon 283 bin dolar ile Amerika Birleşik Devletleri izledi. Yılın ilk çeyreğine ise sektörel ihracatımıza baktığımızda ise; kimya sektörü 162 milyon 525 bin dolar ile ilk sıradaki yerini korudu. Aynı dönemde tekstil ve hammaddeleri sektörü 119 milyon 50 bin dolar ile ikinci sırada yer alırken, Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü ise 106 milyon 465 bin dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Yakalanan bu ivmenin Türkiye genelinde ihracatın önünde olması da ayrıca son derece kıymetlidir. Adana sanayisi, zorlu küresel şartlara rağmen üretmeye ve ihracatını artırmaya devam etmektedir. Adana'nın ihracat potansiyelinin mevcut rakamların çok üzerinde olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. İhracatımıza katkı sağlayan tüm firmalarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı