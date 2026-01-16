Başkan Kıvanç: 'TOBB Şikago, 100 milyar dolarlık hedefe giden yolda stratejik bir adımdır'

100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin sanayiciler ve ihracatçılar için güçlü bir vizyon ortaya koyduğunu ifade eden Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, "ABD pazarı, bu hedefe ulaşmada stratejik bir konumdadır. TOBB Şikago Ticaret Merkezi ise firmalarımızın bu büyük pazarda kalıcı, sürdürülebilir ve güçlü bir şekilde var olmasını sağlayan somut bir adımdır" dedi.

Adana Sanayi Odası (ADASO) ev sahipliğinde düzenlenen TOBB Şikago Ticaret Merkezi Bilgilendirme Toplantısı, iş dünyasının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Türk firmalarının ABD pazarına girişini kolaylaştıran ve kalıcı ihracat yapısını hedefleyen TOBB Şikago Ticaret Merkezi modeli tüm yönleriyle ele alındı.

ADASO Sakıp Sabancı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen TOBB Şikago Ticaret Merkezi Bilgilendirme Toplantısı'na, ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Volkan Palaz, Adana Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Yağmur, Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Özdiler, Genel Sekreter Veli Oğuz, İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Müdürü Haydar Can Yavuz ve çok sayıda iş dünyası temsilcisi katılım gösterdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, küresel ticarette yaşanan dönüşüme dikkat çekerek, üretmenin artık tek başına yeterli olmadığı bir döneme girildiğini vurguladı. Başkan Kıvanç, tedarik zincirlerinin çeşitlendiği ve pazarlara erişimin doğru kanallar ile güçlü lojistik altyapılar üzerinden mümkün hale geldiğini belirtti.

ABD pazarının Türk sanayisi ve ihracatçıları açısından büyük fırsatlar sunduğunu ancak ciddi rekabet şartları barındırdığını ifade eden Başkan Kıvanç, TOBB Şikago Ticaret Merkezi'nin bu noktada stratejik bir rol üstlendiğini söyledi.

Başkan Kıvanç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın geçmiş dönemde karşılıklı olarak dile getirdiği 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi, bugün biz sanayiciler ve ihracatçılar için güçlü bir vizyon ortaya koymaktadır. ABD pazarı, bu hedefe ulaşmada stratejik bir konumdadır. TOBB Şikago Ticaret Merkezi ise firmalarımızın bu büyük pazarda kalıcı, sürdürülebilir ve güçlü bir şekilde var olmasını sağlayan somut bir adımdır" dedi.

Merkezin yalnızca bir fiziki alan olmadığını vurgulayan Başkan Kıvanç, "Türk şirketlerinin ABD pazarına girişini kolaylaştıran, pazarda kalıcılığını destekleyen ve satıştan depolamaya, pazarlamadan dağıtıma kadar uçtan uca hizmet sunan bütüncül bir ekosistemden bahsediyoruz" dedi.

Özellikle KOBİ'ler açısından ABD gibi büyük ve karmaşık bir pazarda tek başına var olmanın ciddi zorluklar barındırdığına işaret eden Kıvanç, TOBB Ticaret Merkezleri'nin riskleri azaltan, maliyetleri düşüren ve rekabet gücünü artıran önemli bir enstrüman olduğunu ifade etti.

"Bu merkez bir vizyonun somut hali"

TOBB Şikago Ticaret Merkezi'nin kuruluş sürecinde bizzat görev aldığını belirten Başkan Kıvanç, merkezin TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun liderliğinde, uzun ve titiz bir çalışmanın ardından hayata geçirildiğini aktardı. 2020 yılında faaliyete başlayan merkezin, Şikago O'Hare Havalimanı'na yakın, yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alanda konumlandığını belirten Kıvanç, merkezin bir vizyonun ve güçlü bir iş modelinin somutlaşmış hali olduğunu dile getirdi. Merkez bünyesinde ofisler, showroomlar ve depolama alanlarının yanı sıra pazarlama, satış sonrası hizmetler, dağıtım ve uçtan uca lojistik çözümler sunulduğunu ifade eden Başkan Kıvanç, tüm bu hizmetlerin ABD'de yerleşik Türk ve Amerikalı profesyonellerden oluşan güçlü bir ekip tarafından verildiğini kaydetti.

Başkan Kıvanç, "Bu merkez, Amerika pazarında kalıcı olmak isteyen firmalarımız için bir çıkış kapısı, güvenli bir liman ve yol gösterici bir rehberdir. Firmalarımız ABD'de yalnız yürümeyecek; yanında destek olan güçlü bir yapı ile ilerleyecek" diye konuştu.

"Burası bir ihracat kuluçka ve hızlandırma merkezi"

TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Volkan Palaz ise TOBB Şikago Ticaret Merkezi'nin yalnızca pazarlama değil, aynı zamanda lojistik ve depolama hizmetlerini de kapsayan özgün bir model sunduğunu belirtti. Palaz, merkezin ihracat konsorsiyumu mantığıyla çalıştığını ifade ederek, firmaların tek tek mücadele etmek yerine bir araya gelerek ölçek ve sinerji avantajı elde ettiğini söyledi.

Merkezin bugün yaklaşık 100 aktif üyesi ve 150'ye yakın hizmet verdiği firmasıyla, ABD'de güçlü bir Türk ihracat ekosistemi oluşturduğunu vurgulayan Palaz, bu yapıyı bir "ihracat hızlandırma ve kuluçka merkezi" olarak tanımladı. Firmalar arasında bilgi ve deneyim paylaşımını özellikle teşvik ettiklerini belirten Palaz, "Burada amaç, firmalarımızın 5 yılda kat edeceği yolu 2-3 yılda almasını sağlamak. Bunun hem zaman hem de maliyet açısından çok ciddi avantajları var" dedi.

Merkezin bireysel firma başarısından öte, Türkiye'nin ihracatının gelişimine hizmet eden bir yapı olduğunun altını çizen Palaz, "Burası tek bir firmanın değil, ülke ihracatının gelişim merkezidir. Bugün faydalanan firmalar, yarın sisteme yeni girenlere rehberlik edecek" ifadelerini kullandı. ABD pazarında regülasyonlar, mali müşavirlik, hukuk, gümrük ve lojistik gibi alanlarda ölçek ekonomisi sayesinde önemli avantajlar sağladıklarını anlatan Palaz, TOBB markasının ve ortak hizmet alım modelinin firmalara ciddi maliyet avantajı sunduğunu da sözlerine ekledi.

İhracatın yalnızca ticaret değil, aynı zamanda bir vizyon meselesi olduğuna dikkat çeken Palaz, ABD gibi yabancı ve regülasyonu ağır pazarlarda var olmanın doğru rehberlik olmadan mümkün olmadığını ifade etti. Türk ürünlerinin ABD pazarında öncelikle ülke imajı üzerinden konumlanması gerektiğini belirten Palaz, sektör bazlı değil, "Türk markası" algısının güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

