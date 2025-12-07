Başkan Kasapoğlu, Denizli'yi temsilen sanayicilerin sorunlarını bir kez daha Ankara'da gündeme taşıdı

Türkiye sanayisi için önemli buluşmalar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın teşrifleriyle Ankara'da gerçekleştirildi. Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Konseyi Üyesi Selim Kasapoğlu hem TOBB Müşterek Konsey Toplantısı'na hem de ilgili Bakan Yardımcılarının katıldığı TOBB Tekstil ve Konfeksiyon Sektörleri İstişare Toplantısı'na katılarak Denizli'yi temsilen tekstil başta olmak üzere sanayinin ortak sorunlarını kapsamlı bir şekilde aktardı.

Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Deniz Ticaret Odaları Müşterek Konsey Toplantısında söz alan Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, konuşmasında, Türkiye imalat sanayisinde yaşanan ciddi istihdam kaybına dikkat çekti. Kasapoğlu, kayıpların özellikle kadın iş gücünde yaşanmasını olumsuz etkilerine değinerek verileri paylaştı.

Başkan Kasapoğlu: "İmalat Sanayindeki İstihdam Kaybı Alarm Veriyor"

2025 yılı üçüncü çeyreğinde imalat sanayinde 147 bin kişilik istihdam kaybının yaşandığını bu kaybın 107 bininin kadın istihdamından oluştuğuna dikkat çekti. Söz konusu kaybın ekonomik sonuçlarının yanı sıra toplumsal açıdan da büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.Üretimdeki daralma ve istihdam kayıpları dışında sanayicinin en önemli sorunlarının kontrol altına alınamayan maliyet artışları ve finansmana erişimde yaşanan sorunlar olduğunu belirten Başkan Kasapoğlu, bu durumun Türk sanayisinin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü zorladığı gerçeğinin altını çizdi. Sanayinin tüm kollarında bu rekabet sorunun devam etmesi halinde geri dönülemez kayıpların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Başkan Kasapoğlu, sanayinin rekabet sorunlarının aşılabilmesi için çözüm önerilerini aktardı: Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'a alınacak önlemlere ve sanayicilerin beklentilerini ileten Kasapoğlu, istihdamın korunması, ihracat ve finansmana erişimde acil yeni destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. İstihdam kayıplarının önlenebilmesi daha etkin kullanabilecek yeni teşvik programlarına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Özellikle emek yoğun sektörlerde yaşanan istihdam kayıplarının önüne geçilmesinin şart olduğunu ifade etti. Yeni küresel ortamda firmaların ihracat yapmakta zorlandığını ancak yine de sanayicinin direndiğini belirten Kasapoğlu, emek yoğun sektörleri merkezine alan yeni ve etkin ihracat desteklerinin hayati olduğunun altını çizdi.

KOBİ'lerin finansmana ve krediye erişimde yaşadığı sorunları aktaran Kasapoğlu, uygun faiz ve vade şartlarının sağlanmasının gerektiğini, sanayinin ve üretimin bel kemiğini oluşturan KOBİ'lerin ayakta kalmakta zorlandığını aktardı. Bu noktada finansman sağlayan tüm kuruluşların KOBİ'lerin rekabet gücünü arttıracak destekler oluşturmasının kritik önem taşıdığını ifade etti.

Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü için Kritik Toplantı

TOBB ev sahipliğinde gerçekleştirilen Tekstil ve Konfeksiyon Sektörleri İstişare Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın teşrifleri ve ilgili Bakan Yardımcılarının katılımıyla gerçekleşti. Türkiye'nin tekstil ve hazır giyim sektörünün mevcut sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda, sektörün Denizli için stratejik önemini vurgulayan Başkan Kasapoğlu, enerji maliyetleri başta olmak üzere sektörün karşı karşıya olduğu rekabet sorunlarını aktardı. Küresel iklim değişikliğine bağlı su sorunu, artan enerji maliyetleri ve sektörün karşı karşıya olduğu istihdam kayıplarının tekstil sanayisinin rekabet gücünü zayıflattığını ifade eden Kasapoğlu, acil olarak sektörün yeni bir dönüşüme ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Üretim kapasitesi ve oluşturduğu istihdam gücü ile tekstil ve hazır giyim sektörünün ülke ekonomisi için önemini ifade eden Kasapoğlu, ülke ekonomisi için olduğu kadar Denizli'nin köklü sanayisinin de sürdürülebilirliği açısından da vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Sektörün korunması ve yeni bir hikaye yazılması için sektör için acil aksiyon alınması gerektiğini belirtti.

Başkan Kasapoğlu: "Tekstil Sektörü için Son Dönemde Yapılan En Verimli Toplantıydı"

Başkan Kasapoğlu, sektörün ortak akılla şekillenen bu güçlü iletişim zemininin, önümüzdeki süreçte Denizli'nin üretim gücünü destekleyecek somut ve pozitif sonuçlar doğuracağına inandığını dile getirdi. Toplantının tekstil ve hazır giyim sektörü özelinde sorunların ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı ve en üst mercilere iletildiği son yılların en verimli toplantısı olduğunu vurguladı. Başkan Kasapoğlu, toplantının gerçekleşmesindeki öncülükleri için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve katkı sunan tüm Bakanlık temsilcilerine teşekkürlerini sunarak sözlerini tamamladı. - DENİZLİ