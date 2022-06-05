Başkan Işık, istihdam için okul okul geziyor - Haberler

- Başkan Işık, istihdam için okul okul geziyor

BURSA - Gençlerin gelişimi ve istihdamının sağlanması için kurulan Kollektif Kariyer Merkezi ile 1 yılda yaklaşık 2 bin genci iş sahibi yapan, yüzlerce öğrenciyi yurt dışı eğitime gönderen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, şimdi de "Bir Milyon Genç İstihdam" projesi için okul okul gezerek veli ve öğrencileri bilgilendiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1 milyon genç istihdam hedefi doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalayarak proje başlatan ilk belediye olan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, okul okul gezerek veli ve öğrencilerle buluşuyor.

Staj seni çağırıyor

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 Kalkınma Planı içerisinde hedef gösterdiği 'Gençler, işgücü piyasasında aranan eleman olmaları için ortaokuldan itibaren mesleki eğitime özendirilecek, gençlerin yeteneklerine ve piyasa taleplerine uygun eğitim almaları sağlanacaktır' hedefi doğrultusunda gençlerimizin eğitimlerinin yanında staj yapmalarına imkan sunacak sistemi oluşturarak onların yolunu aydınlatıyoruz. Bu doğrultuda proje üreten ilk belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. "Bir Sonraki Durak İstihdam" mottosu ile başlatmış olduğumuz 'Staj Seni Çağırıyor Proje'mizle de gençlerimizi sektörlerdeki firmalar ile bir araya getiriyor, onların üreten Türkiye yolunda meslek kazanmalarına köprü oluyoruz. Gençlerimizin ışıklarıyla geleceklerini aydınlatmaları ve ekonomimize değer katmalarını çok önemsiyoruz." Dedi.

Gürsu Belediyesi tarafından, istihdam ve gençlerin çok yönlü gelişimini sağlayıcı projeleri hayata geçirmek amacıyla 1 yıl önce kurulan Kollektif Kariyer Merkezi, kısa sürede üniversiteler ve STK'ların yer aldığı 18 kurumla işbirliği yaparak tam 38 istihdam buluşması gerçekleştirdi. Çalışmaların sonucunda beyaz ve mavi yakalı olmak üzere 2000'e yakın kişinin iş sahibi olması sağlandı.

Kollektif Kariyer Merkezi'nin örnek gösterilen önemli bir marka olma yolunda ilerlediğini kaydeden Başkan Mustafa Işık, "Kollektif Kariyer Merkezi'mizde; sahip oldukları ışığa sonsuz inandığımız gençlerimizi, dünya çapında vizyon geliştirmeleri, çağın gelişimlerine uyum sağlamaları, tüm dünya gençliğiyle yarışabilecek gelişim düzeyine ulaşmaları yönünde eğiterek, onların genç ve dinamik beyinleriyle düşündüklerini hayata geçirmelerinde yol haritalarını sunuyoruz. Yeter ki gençlerimiz, onlara sunduğumuz imkanları en iyi şekilde değerlendirerek kendilerini geliştirsinler. Biz hep onların yanındayız. "Şeklinde konuştu.

Staj yaparken iş sahibi olma fırsatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yılsonuna kadar, Mesleki Eğitim Merkezi Programı aracılığıyla 1 milyon Genç İstihdam Projesi çerçevesinde, ortaokul mezunu gençler, Mesleki Eğitim Merkezi'ne kayıt yaptırılarak firmalara yönlendirilmekte. 181 farklı meslek dalında uzmanlaşma fırsatı sunulan program doğrultusunda gençlerin maaşı, asgari ücretin en az yüzde 30'u ve sigortası devlet tarafından karşılanmak koşuluyla ödenecek.