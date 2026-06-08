Çerkezköy TSO Başkanı Çetin'den Mayıs ayı değerlendirmesi

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Oda'nın Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyet ve programlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Polonya iş seyahatine dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Ahmet Çetin, "Mayıs ayı boyunca Odamız, hem yurt içinde hem de yurt dışında gerçekleştirdiği temaslarla üyelerimize yeni fırsatlar sundu. Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde ilk durağımız Türkiye Cumhuriyeti Varşova Büyükelçiliği oldu. Büyükelçimiz Rauf Alp Denktaş ve Ticaret Müşavirlerimizle yaptığımız görüşmede Çerkezköy'ün üretim gücünü ve ihracat kapasitesini anlattık, ticari ilişkilerin geliştirilmesi için fikir alışverişinde bulunduk. Ardından katıldığımız Industry Automatica Fuarı'nda yeni teknolojileri yakından inceledik ve uluslararası firmalarla B2B görüşmeler gerçekleştirdik. Polonya Ticaret Odası ve Polonya Türk Ticaret Odası ile imzaladığımız iş birliği protokolünün iki ülke arasındaki ticaret hacmini artıracağına inanıyorum" diye konuştu.

"Gurur kaynağı"

Savunma sanayine yapılan yatırımların önemine değinen Çetin, "Savunma ve havacılık sektöründe ise Mayıs ayında önemli bir etkinliğe katıldık. SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın açılışında yer aldım. Türkiye'nin üretim gücünü küresel vitrine taşıyan bu fuarda insansız sistemler, yapay zeka çözümleri ve yeni nesil teknolojiler sergilendi. Üyelerimizin stantlarını ziyaret ederek başarılar diledik ve Eylül ayında düzenlenecek Çerkezköy Endüstriyel Fuarı hakkında bilgi verdim. 8. Meslek Komitesi üyelerimiz de fuarı ziyaret ederek sektördeki yenilikleri inceledi ve global firmalarla iş bağlantıları kurdu. Kapanış programında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla savunma sanayisine katkı sağlayan tüm firmaları tebrik ettik. Üyelerimizin başarılarının bizim için gurur kaynağı olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Sektör toplantılarına değindi

Oda'da gerçekleştirilen sektör toplantıları hakkında da bilgi veren Çetin, "Odamızda Mayıs ayında iki önemli sektörel toplantı gerçekleştirdik. Tekirdağ Valimiz Recep Soytürk başkanlığında düzenlenen Plastik ve Kauçuk Sektörü Toplantısı'nda, beyaz eşya, otomotiv ve savunma sanayine üretim sağlayan kauçuk ve plastik alanında gelişim, üretimin artırılması ve yerli sanayinin güçlendirilmesi konularını ele aldık. Sanayicilerimiz sektörle ilgili sorunlarını ve önerilerini paylaşarak istişarelerde bulundu. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında düzenlenen Tıbbi Cihaz Üreten Firmalar Teşvik Toplantısı'nda, bölgenin rekabet gücünün artırılması, katma değerli üretimin yaygınlaştırılması ve yatırım ortamının güçlendirilmesi üzerinde durduk. Her iki toplantı da bölge sanayisinin çeşitliliğini artırmaya ve üretim kapasitesini geliştirmeye yönelik önemli adımlar oldu. Bölgesel işbirlikleri kapsamında ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 82. Genel Kuruluna katıldık. TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşerek Odamızın çalışmaları hakkında bilgi verdim. Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleşen Genel Kurulda birlik ve dayanışma mesajı verdik. Meclis Başkanımız Hacı Mehmet Erdoğan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen TOBB Hizmet Şeref Belgesi Törenine katılarak ödül alan iş insanlarını tebrik etti. Mayıs ayı boyunca gerçekleştirdiğimiz tüm bu çalışmalar, üyelerimizin küresel pazarlara açılmasına, üretim kapasitelerinin artırılmasına ve bölge ekonomisinin güçlenmesine katkı sağladı. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak, sanayicilerimizin yanında olmaya ve yeni fırsatlar oluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı