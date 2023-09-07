Başakşehir'deki Mobilyacılar Sitesinde Sel Zararı

BAŞAKŞEHİR'de sağanak yağış sonrası selin zarar verdiği mobilyacılar sitesinde temizlik çalışmaları devam ediyor. MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, "Zararın 700-800 milyon bandına çıkabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Başakşehir'deki MASKO mobilyacılar sitesinde 13. blokta bulunan mağazalarda sel nedeniyle büyük maddi hasar oluştu. Mağazaların içinde bulunan çok sayıda mobilya sel sularının altında kaldı. Selin ardından başlayan temizleme çalışmaları bugün de devam ediyor. Çok sayıda iş makinesi ve belediye işçisi, esnafla birlikte temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Bazı mağaza sahipleri selden etkilenmeyen ürünleri taşıdığı görüldü. Sel sularından etkilenen bazı ürünler ise suyla temizleniyor. Aynı blokta 40 mağazanın selden çok ciddi şekilde etkilendiğini söyleyen MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, kısa süre içerisinde mağazaların onarılıp tekrar faaliyete geçeceğini ifade etti. Yaralarını sarmaya çalışan mağaza sahipleri mağduriyetlerini dile getirirken aynı zamanda devletten yardım beklediklerini de belirtti. Bölgede elektrik kesintisi olduğunu da belirten site yetkilisi temizleme çalışmalarının bitmesinin ardından elektriğin de tekrar verileceğini belirtti.

"SU SEVİYESİ MAĞAZALARIN GİRİŞ KATINDA 2 METRE 20 SANTİMİ BULDU"

Mehmet Mutlu, 'İstinat duvarımızın çökmesi ile 3 bölgeden su almaya başladık. Tabii ki bizim 13. ada dediğimiz tam ortada kalan en çukurda kalan bölümde su seviyesi mağazaların giriş katında 2 metre 20 santimi buldu. Bodrum katlar tamamen su doldu. 40 tane mağazamız şu anda çalışamaz vaziyette. İçindeki ürünlerin tamamı kullanılmaz halde. Hepsi çöp oldu. Tabii ki buradan bütün MASKO ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tabii ki bizim burada 20 tane sokağımız var. Burası ciddi ihracat yapan yerler. Bu mağazaların 2-3 ay içerisinde 40 tane mağazamızın toparlanma süreci olacaktır. Bu da ciddi ciro kayıpları ve ihracat kayıpları olacaktır. ve burada ciddi istihdam sağlayan insan çalıştıran kişiler bunlar. Hepinize geçmiş olsun diyorum. Gerekli yerlere yönetim kurulu olarak hızlıca müracaatlarımızı yaptık. Burayı bir an önce toparlamak adına ve çok ciddi destek aldık. Özellikle büyükşehir belediyemizden de çok ciddi destek aldık. Hızlıca toparlayacağız. Faaliyete gireceğiz. Hasar tespit çalışmaları yapılıyor ama ilk etapta mağazalarımızın 400-500 milyon lira civarında hem dekorasyon hem ürün olarak bu sokakta bulunan 40 mağazamızdaki zararın bu olduğu yönünde şu anda öngörümüz var. Tabii ki MASKO'nun kendi zararı var. İstinat duvarları yıkıldı. 7-8 aracımız burada mağazaların içine girdi bunlar selden etkilendi. Bu zararlar var. Tabii ki altyapı da sorunumuz var. Bununla birlikte zararın 700-800 milyon bandına çıkabileceğini düşünüyoruz" dedi.

'ORTALAMA 4-5 MİLYON GİBİ BİR ZARARIMIZ VAR"

Mobilya mağazası su altında kalan Abdullah Özcan, 'Burada yukarıdaki duvarın patlaması ve bizim burası tam merkezde dipte ve bütün su buradan giriş yaptı ve ileride de gölet oldu. Buradaki dükkanların hepsi yaklaşık bir buçuk, iki metre su aldı. Buradaki dükkanın altları komple zararda. Çoğu mağazanın alt katları da var. Bizim mağazamızın alt katı yok ama çoğu mağazanın alt katları ve alt katlarına kadar su birikintisi var. Hala da su çekiyorlar. Zarar büyük, gözüktüğü gibi değil. Akşam saat 8 buçukta olmuş zaten olay. Allah'tan şuna seviniyoruz hani can kaybı yok. Öğlen olsaydı kesinlikle burada bir can kaybı olurdu. O sıralarda yine burada 1-2 kişi de kurtarılmış, arabada kalmış ve kurtarılmış. Bir zarar var inşallah bunun telafisini devlet tarafından destek olarak bekliyoruz. Dün tespit tam yapılmadı ama ortalama 4-5 milyon gibi bir zararımız var. Tadilatlar da var çünkü içeride hiçbiri kullanılmaz halde" diye konuştu.