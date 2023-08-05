Başakşehir Belediyesi Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı düzenledi

Başakşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı düzenlendi. Konferansta KOBİ'lerin gelişimi, dijital teknoloji ile girişimcilik arasındaki bağlar, başarı hikayeleri ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi üzerine birçok başlıkta sunumlar yapıldı.

Başakşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı düzenlendi. Konferansta KOBİ'lerin gelişimi, dijital teknoloji ile girişimcilik arasındaki bağlar, başarı hikayeleri ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi üzerine birçok başlıkta sunumlar yapıldı.

Başakşehir Belediyesi, sektörde kendine pazar oluşturmak isteyen küçük ve orta ölçekli girişimciler ile sektör liderlerinin bir araya geldiği Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı düzenledi. Başakşehir Living Lab'de BuildingMarkets ortaklığında düzenlenen konferansa çok sayıda girişimci katıldı.

SUNUM YAPAN GİRİŞİMCİLERE PLAKET

Konferansta KOBİ'lerin gelişimi, dijital teknoloji ile girişimcilik arasındaki bağlar, başarı hikayeleri ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi üzerine birçok başlıkta sunumlar yapıldı. Mentor desteği, pazarlama desteği, yatırımcı bulma alanlarında da bilgi aktarımında bulunuldu.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin pazarda söz sahibi olan şirketlerle fikir alışverişinde bulunmasına da imkan sağlandı. Konferansın ardından sunum yapan girişimcilere plaket takdim edildi.